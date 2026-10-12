Hà Nội triển khai camera AI trên toàn thành phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 5634/QĐ-UBND ngày 9/10/2026, phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn thành phố, gắn với định hướng quản lý tập trung hệ thống camera giám sát và xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô.

Việc phê duyệt Đề án là cơ sở để các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thống nhất trong đầu tư, kết nối, quản lý và khai thác hệ thống camera ứng dụng AI.

Đầu tư, mở rộng hệ thống camera phải được thẩm định trước khi triển khai

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Đề án là việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera giám sát phải bảo đảm tính đồng bộ, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, tránh đầu tư chồng chéo, gây lãng phí.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã khi đầu tư, nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống camera giám sát phải tuân thủ mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Đề án đã phê duyệt.

Đặc biệt, trước khi phê duyệt, triển khai, các hoạt động đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera phải có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của ba cơ quan gồm Công an thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng.

Quy định này nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, hạn chế tình trạng triển khai thiếu đồng bộ, trùng lặp giữa các hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Cùng với việc thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tích hợp, kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống camera ứng dụng AI, phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công an Hà Nội chủ trì triển khai Đề án

Để triển khai Đề án, UBND thành phố giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện trên phạm vi toàn thành phố.

Công an thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Đồng thời, đơn vị này được giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, UBND thành phố yêu cầu chủ động triển khai nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Việc phân định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các đơn vị phối hợp nhằm bảo đảm hệ thống camera ứng dụng AI được triển khai theo định hướng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/1/2025 và Đề án đô thị Hà Nội thông minh tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13/2/2026.

Việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng AI tiếp tục cụ thể hóa định hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị của Hà Nội, đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất về kỹ thuật, kết nối và khai thác hệ thống giám sát trên toàn thành phố.

Quyết định số 5634/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký, 9/10/2026.