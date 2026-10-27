Hà Nội triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các ban, sở, ngành, xã, phường.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại hội trường trụ sở Thành ủy, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, phường và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV trên địa bàn Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Các đại biểu được các đồng chí lãnh đạo thành phố truyền đạt nội dung 5 chuyên đề:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới;

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong kỷ nguyên mới;

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;

Kế hoạch thực hiện Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh;

Chương trình hành động thực hiện Kết luận về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cụ thể hóa ba nghị quyết Trung ương bằng các nhiệm vụ rõ ràng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định trình bày những nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện ba nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Ba nghị quyết gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định trình bày những nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Trên cơ sở Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương phù hợp với thực tiễn Thủ đô.

Ba nghị quyết có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là yêu cầu quan trọng; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ là khâu then chốt.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hướng dẫn các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động, hoàn thành trong tháng 10-2026. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện theo lĩnh vực được phân công, hoàn thành trước ngày 5-11-2026.

Việc triển khai phải phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực. Các cấp ủy đồng thời rà soát chương trình, kế hoạch đang thực hiện, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Chương trình hành động xác định các nhóm nhiệm vụ chung gồm hoàn thiện thể chế, pháp luật; xây dựng dữ liệu và hạ tầng số; tăng cường tham vấn, giám sát, nắm bắt dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết.

Đảng ủy HĐND, Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hóa các chủ trương thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong năm 2026. Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ và theo dõi nhiệm vụ. Đảng ủy Công an thành phố phối hợp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, đáp ứng tiến độ kết nối trong năm 2027.

Thành phố cũng yêu cầu hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi kiến nghị của nhân dân; tăng cường tiếp dân, đối thoại và giám sát việc giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát chuyển mạnh sang chủ động phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa hạn chế, khuyết điểm từ sớm, từ xa; tăng cường giám sát trách nhiệm người đứng đầu, chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Ba nhóm nhiệm vụ chuyên đề tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ. Thành phố chú trọng hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Hà Nội triển khai đồng bộ ba nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, công tác cán bộ

Tạo điều kiện để đảng viên đầu tư, kinh doanh hợp pháp

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Theo số liệu thống kê năm 2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 498.588 đảng viên, trong đó 43.556 đảng viên làm kinh tế tư nhân tại địa phương. Cụ thể, có 1.473 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 1.772 đảng viên giữ chức vụ quản lý tại doanh nghiệp tư nhân và 40.311 đảng viên không giữ chức vụ quản lý. Toàn thành phố có 2.842 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát hiệu quả xung đột lợi ích. Việc triển khai Quy định số 224-QĐ/TW nhằm tạo điều kiện để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh hợp pháp, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải bảo đảm kỷ luật đảng và trách nhiệm nêu gương.

Dự thảo Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, quán triệt, tuyên truyền và tập huấn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức phổ biến Quy định số 224-QĐ/TW và Kế hoạch của Thành ủy theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng; làm rõ quyền, giới hạn, trách nhiệm của từng nhóm đảng viên, nhất là các trường hợp không phải xin chấp thuận, phải được chấp thuận hoặc không được thực hiện. Công tác quán triệt hoàn thành trong tháng 12-2026; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu hoàn thành trong tháng 1-2027.

Đồng thời, cần xác định đúng đối tượng và thẩm quyền áp dụng. Các cấp ủy căn cứ hồ sơ, thông tin hiện có hoặc được cung cấp đúng thẩm quyền để xác định nhóm đối tượng, chức danh, nhiệm vụ và hình thức đầu tư, kinh doanh; rà soát, đối chiếu phân cấp quản lý để xác định rõ cơ quan tiếp nhận, cơ quan tham mưu và cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Việc rà soát, xác định thẩm quyền hoàn thành trong tháng 12-2026; báo cáo đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc hoàn thành trong tháng 3-2027.

Hà Nội tạo điều kiện để đảng viên đầu tư, kinh doanh hợp pháp, kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích

Xây dựng cơ chế trọng dụng nhân tài

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn quán triệt nội dung Chương trình hành động thực hiện Kết luận về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và đổi mới phương thức phát hiện, tuyển chọn, sử dụng nhân tài. Thành phố xác định việc trọng dụng phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm đầu ra và giá trị đóng góp, đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, đổi mới cách thức lựa chọn và giao nhiệm vụ đến tạo nguồn nhân tài kế cận, xây dựng văn hóa trọng dụng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải đưa công tác nhân tài vào chương trình công tác hằng năm, cả nhiệm kỳ, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc phát hiện, tiến cử, lựa chọn, sử dụng người có năng lực nổi trội, tạo điều kiện để họ phát huy sở trường.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ nào cần nhân tài, yêu cầu năng lực ra sao, sản phẩm cần đạt được và điều kiện bảo đảm thực hiện. Kết quả công tác nhân tài phải gắn với trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, thay vì chỉ căn cứ vào số người được tuyển dụng hoặc thu hút.

Lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, với vị thế là Thủ đô và là đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội phải là nơi các nghị quyết của Trung ương thấm sâu trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy, việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong các kế hoạch, chương trình hành động.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Thủ đô đã được Trung ương tin tưởng, trao quyền chủ động với đầy đủ cơ sở về thể chế, quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và cơ chế, chính sách vượt trội.

Vì thế, Bí thư Thành ủy đề nghị, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm tư duy chiến lược, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá.

Cấp ủy các cấp cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

"Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối hướng dẫn và thời hạn xử lý rõ ràng”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện đổi mới về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, Thủ đô không thể xây dựng mô hình phát triển mới, quản trị hiện đại nếu tư duy, năng lực, phương pháp và đội ngũ cán bộ không đổi mới tương xứng. Vì vậy, cần rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ; dự báo nhu cầu nhân lực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Lưu ý nhiệm vụ tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, nội dung thiếu hướng dẫn và vấn đề mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ, khả thi, khơi thông các nguồn lực phát triển.

Khi vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải thẳng thắn xem xét năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng phối hợp và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mỗi vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân, cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết; không để kiến nghị kéo dài, chuyển qua nhiều cơ quan mà không có kết quả.

Cùng với đó, cần tăng cường chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng khoa học công nghệ; lãnh đạo chỉ đạo trên cơ sở dữ liệu; cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính rườm rà và nhiều tầng nấc trung gian...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết.

Căn cứ kế hoạch và chương trình hành động, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách...

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố tập trung triển khai các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của thành phố nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, quyết liệt tháo gỡ lực cản, nắm bắt cơ hội phát triển. Phải phát huy được tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân; vừa hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, vừa tạo nền tảng thể chế, nguồn lực và đội ngũ cho phát triển lâu dài.

“Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Thủ đô chúng ta sẽ thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị và phát triển Thủ đô; xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.