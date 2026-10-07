Hà Nội triển khai các giải pháp đột phá phát triển giáo dục. (Ảnh: Lê Nguyễn)

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được giao trọng trách làm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát toàn diện mạng lưới cơ sở giáo dục. Mục tiêu trọng tâm là giải quyết dứt điểm vấn đề "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên", đánh giá nhu cầu xây mới, mở rộng cũng như khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân sự đến năm 2030.

Thành phố yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về giáo dục để làm căn cứ đầu tư, điều tiết nguồn lực. Đồng thời, các hạng mục cơ sở vật chất thiết yếu cần được rà soát và khắc phục ngay bằng nhiều nguồn ngân sách và hình thức đầu tư.

Công văn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất, chấm dứt lối truyền thụ một chiều, học vẹt, học đối phó, hướng tới phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ và đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM. Đặc biệt, Thành phố giao Sở GD&ĐT hoàn thiện lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đi kèm với các cơ chế huy động chuyên gia nước ngoài và phát triển môi trường sử dụng ngoại ngữ học đường.

Công tác chuyển đổi số cũng được đặt lên hàng đầu với yêu cầu số hóa hồ sơ, văn bằng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy học, cảnh báo sớm nguy cơ bỏ học hay thiếu phòng học. Các cơ quan chức năng sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chiến lược, chất lượng cao gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp; đồng thời chuyển mạnh phương thức quản lý giáo dục từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Để thực hiện đồng bộ, UBND Thành phố phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan. Theo đó, Sở Y tế chịu trách nhiệm về y tế, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển phong trào thể chất, nghệ thuật và văn hóa ứng xử; Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng số và an toàn thông tin.

Song song đó, UBND các xã, phường trực tiếp quản lý, kiện toàn đội ngũ giáo viên theo thẩm quyền, phối hợp với lực lượng công an và y tế nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trường học và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.