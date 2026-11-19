UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 6460/UBND-ĐT ngày 17/11 về triển khai các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, trên cơ sở Văn bản số 314/HĐND-BĐT của HĐND thành phố.

Văn bản tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ gồm hoàn thiện điều kiện khởi công các dự án lớn, triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay (Turnkey) và giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án.

Rà soát điều kiện khởi công các dự án lớn

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn và có văn bản đánh giá chính thức về việc đáp ứng điều kiện khởi công đối với dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT và dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Sở Xây dựng đồng thời được yêu cầu rà soát, rút gọn quy trình, thủ tục liên quan đến nhà ở, quy hoạch và xây dựng, bảo đảm các dự án thuộc Nghị quyết số 258/2025/QH15 hoàn thiện điều kiện khởi công đúng tiến độ, hạn chế việc điều chỉnh, gia hạn.

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Sở Xây dựng phải hoàn thành hồ sơ, quy trình xác nhận bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5988/QĐ-UBND ngày 30/10/2026.

Cùng với đó, cơ quan này được giao đẩy nhanh thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1 thuộc dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Chủ đầu tư

Riêng dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, UBND thành phố giao Sở Tài chính, với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định thành phố, rà soát, tổng hợp ý kiến và tham mưu báo cáo các cấp có thẩm quyền của Thành ủy về chủ trương cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Sở Tài chính cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các dự án thuộc Nghị quyết số 258/2025/QH15, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục khởi công theo quy định.

Đối với dự án thành phần 1 của Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND thành phố yêu cầu CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ bảo vệ môi trường, bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong thời hạn được gia hạn.

Đối với các dự án đang trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư và nhà đầu tư phải rà soát, đánh giá nguyên nhân chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý, làm rõ các yếu tố khách quan, chủ quan và bất khả kháng.

Trường hợp dự kiến không hoàn thành thủ tục trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND thành phố để xem xét, báo cáo các cấp có thẩm quyền của Thành ủy cho ý kiến theo quy định tại Luật Thủ đô 2026.

Triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị theo hợp đồng chìa khóa trao tay

Đối với lĩnh vực đường sắt đô thị, Hà Nội yêu cầu triển khai các dự án tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, với vai trò chủ đầu tư, được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp theo sau khi hợp đồng được ký kết, bảo đảm tuân thủ các chỉ đạo và quy định hiện hành.

Về tài chính, UBND thành phố yêu cầu việc tạm ứng, thanh toán phải phù hợp với điều khoản hợp đồng, tiến độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách. Chủ đầu tư phải kiểm soát việc sử dụng vốn, thực hiện bảo lãnh và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đồng thời được giao tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố điều chỉnh phụ lục Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 đối với thông tin của 5 dự án, làm cơ sở triển khai theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Về kỹ thuật, Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chung có tính lưỡng dụng cho đường sắt đô thị.

Các đơn vị cũng được giao rà soát, quy hoạch vị trí nhà ga, depot theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) trên mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia thuộc địa bàn Hà Nội.

Thông tin về các quỹ đất có tiềm năng phát triển TOD phải được cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đánh giá nguồn lực đất đai, tiềm năng sử dụng và ước tính nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Hà Nội đẩy nhanh các thủ tục triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay. Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Liên quan đến nguồn vốn, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND thành phố báo cáo Chính phủ về việc điều chỉnh các dự án tại Nghị quyết số 188/2025/QH15; tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương về đề xuất ứng vốn ngân sách, bố trí vốn tạm ứng và điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các đoạn tuyến số 8 và số 14 nằm ngoài địa giới hành chính Hà Nội, Sở Tài chính chủ trì tham mưu, thỏa thuận với các tỉnh liên quan về cơ chế phối hợp triển khai.

Để bảo đảm điều kiện thi công và vận hành, Sở Công Thương được giao phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội xác định nhu cầu sử dụng điện của cả 5 tuyến trong hai giai đoạn, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Gỡ vướng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân

Về giải phóng mặt bằng, UBND TP Hà Nội yêu cầu chính quyền các xã, phường có dự án thuộc Nghị quyết số 258/2025/QH15 tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hồ sơ địa chính, xác định nguồn gốc đất, di chuyển mồ mả và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đối với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND phường Phú Thượng được giao tổ chức tuyên truyền, vận động di dời nghĩa trang Liên Ngạc; phối hợp với phường Đông Ngạc xác minh thân nhân các ngôi mộ chưa rõ lai lịch, bảo đảm hoàn thành di dời toàn bộ trong tháng 12/2026.

Phường Phú Thượng đồng thời phải rà soát các đối tượng, phối hợp với Sở Xây dựng bố trí quỹ nhà ở xã hội tại Kim Chung cho những hộ dân phải di chuyển chỗ ở.

Tại phường Hoàng Mai, thành phố yêu cầu giải quyết việc bố trí quỹ nhà tái định cư và hỗ trợ tạm cư cho người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án bồi thường độc lập trước ngày 31/3/2027.

Sở Xây dựng được giao thẩm định hồ sơ, đề xuất cơ chế triển khai các dự án khu tái định cư và hoàn trả hạ tầng xã hội phục vụ những dự án lớn. Đồng thời, nghiên cứu phương án tái định cư linh hoạt, có thể bố trí một phần tại chỗ hoặc tại các khu đô thị đa mục tiêu lân cận.

Theo phụ lục kèm Văn bản số 6460/UBND-ĐT, danh sách chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà đầu tư đề xuất dự án thuộc diện triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 gồm 13 đầu mối, liên quan đến các lĩnh vực đường sắt đô thị, nhà ở cho thuê, khu đô thị đa mục tiêu, y tế, công nghệ số và chỉnh trang đô thị.

Trong đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có nhà đầu tư là liên danh CTCP Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời là nhà đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven Hồ Tây.

Đối với dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu, nhà đầu tư là liên danh CTCP FPT và Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư chủ động phối hợp, xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai. Định kỳ thứ Năm hằng tuần, các đơn vị phải cập nhật kết quả và tiến độ thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Trần Trọng