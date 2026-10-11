Hà Nội triển khai các dự án cấp, thoát nước phù hợp thực tế: Tầm nhìn phát triển đô thị bền vững

Tích hợp quy hoạch đa tầng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 5152/UBND-ĐT ngày 09/10/2026 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về định hướng phát triển cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Để đảm bảo cấp nước và thoát nước an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị bền vững, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ động rà soát, tích hợp đầy đủ nội dung cấp nước, thoát nước trong quy hoạch: quy hoạch Tổng thể Thủ đô, quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, chương trình phát triển đô thị; lập kế hoạch phát triển hệ thống cấp, thoát nước; xác định danh mục dự án ưu tiên; trên cơ sở nguồn lực được bố trí, tổ chức triển khai các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng lộ trình giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước; tổ chức quản lý vùng phục vụ cấp nước; quản lý thoát nước theo lưu vực; triển khai cấp nước an toàn, giảm thất thoát nước, chống ngập úng đô thị, xử lý nước thải và xây dựng cơ sở dữ liệu cấp nước, thoát nước trên phạm vi Thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ cấp nước, thoát nước theo phân cấp quản lý; công khai thông tin quy hoạch, các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập; giá dịch vụ thoát nước, giá nước sạch.

Sở Tài chính được giao chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lập kế hoạch thực hiện cụ thể; xác định danh mục dự án ưu tiên; bố trí nguồn lực; phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình xây dựng lộ trình giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước tại các cơ sở sản xuất cấp nước, trên mạng lưới tiêu thụ nước và đặc biệt tại các khu đô thị theo quy định; kịp thời phát hiện, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất cung cấp cho Nhân dân; tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cấp nước sạch nông thôn, tài nguyên nước, kiểm soát xả thải vào nguồn nước; nghiên cứu các giải pháp tái sử dụng nước; quản lý bùn thải theo quy định; chủ trì phối hợp với UBND các địa phương có liên quan (là Chủ đầu tư các dự án nước sạch nông thôn đang được giao quản lý) rà soát, phân loại, lập phương án giao, quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu triển khai các giải pháp chuyển đổi số ngành nước; nghiên cứu, hướng dẫn trong việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại, tiên tiến trong cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải,…

UBND các phường, xã tích hợp đầy đủ các nội dung cấp nước, thoát nước trong các quy hoạch: quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn được giao thực hiện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hệ thống cấp nước, thoát nước, đấu nối đúng quy định, sử dụng nước tiết kiệm và không xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chống úng ngập, tái sử dụng nước tại các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp.

Tầm nhìn phát triển đô thị bền vững

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt và những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và quản lý hạ tầng nước đô thị đang trở thành bài toán sống còn đối với các siêu đô thị như Hà Nội. Công văn số 5152/UBND-ĐT đã phản ánh sự chuyển dịch tư duy quản trị đô thị từ mô hình quản lý hạ tầng truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại dựa trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo nội dung công văn, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ động rà soát, tích hợp đầy đủ nội dung cấp nước, thoát nước trong các loại quy hoạch từ quy hoạch Tổng thể Thủ đô đến quy hoạch chi tiết, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chương trình phát triển đô thị. Việc tích hợp quy hoạch đa tầng giúp nội hóa không gian sinh thái vào trong không gian kinh tế đô thị, đảm bảo tính kết nối giữa không gian phát triển và năng lực chịu tải của hệ sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu các giải pháp tái sử dụng nước, quản lý bùn thải, rà soát phân loại các công trình cấp nước sạch nông thôn. Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp quản lý việc tái sử dụng nước tại các Khu công nghiệp. Đây chính là định hướng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn trong ngành nước, nơi nước thải không phải là “chất thải” cần vứt bỏ mà là nguồn tài nguyên thứ cấp có thể thu hồi, xử lý và tái sử dụng cho tưới tiêu, làm mát công nghiệp hoặc duy trì dòng chảy sinh thái. Quản lý bùn thải cũng biến chất thải rắn từ hệ thống xử lý nước thải thành phân bón hữu cơ hoặc vật liệu xây dựng, tạo ra giá trị kinh tế gia tăng và giảm thiểu áp lực chôn lấp rác thải.

Bằng cách lồng ghép các nguyên tắc của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số vào trong từng nhiệm vụ cụ thể của các sở ngành và địa phương, Hà Nội đang đi đúng hướng trên con đường xây dựng một đô thị thông minh, đáng sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.