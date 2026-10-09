Hà Nội triển khai các dự án cấp, thoát nước phù hợp thực tế

Nhằm bảo đảm cấp nước, thoát nước an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị bền vững, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ động rà soát, tích hợp đầy đủ nội dung cấp nước, thoát nước trong các quy hoạch, gồm: Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và chương trình phát triển đô thị.

Hà Nội nỗ lực xử lý các điểm nghẽn úng ngập. Ảnh: PV

Sở Xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch phát triển hệ thống cấp, thoát nước; xác định danh mục dự án ưu tiên. Trên cơ sở nguồn lực được bố trí, tổ chức triển khai các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với đó, Sở Xây dựng chủ trì xây dựng lộ trình giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước; tổ chức quản lý vùng phục vụ cấp nước, quản lý thoát nước theo lưu vực; triển khai cấp nước an toàn, giảm thất thoát nước, chống ngập úng đô thị, xử lý nước thải và xây dựng cơ sở dữ liệu cấp nước, thoát nước trên phạm vi thành phố.

Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ cấp nước, thoát nước theo phân cấp quản lý cũng được tăng cường. Thành phố yêu cầu công khai thông tin quy hoạch, các dự án cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập; giá dịch vụ thoát nước và giá nước sạch.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lập kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định danh mục dự án ưu tiên và bố trí nguồn lực. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình xây dựng lộ trình giá nước sạch, giá dịch vụ thoát nước.

Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh, chất lượng nước tại các cơ sở sản xuất cấp nước, trên mạng lưới tiêu thụ nước, đặc biệt tại các khu đô thị theo quy định. Kịp thời phát hiện, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, cung cấp cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị cấp nước thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch theo quy định.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn, tài nguyên nước, kiểm soát xả thải vào nguồn nước; nghiên cứu các giải pháp tái sử dụng nước và quản lý bùn thải theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương có liên quan là chủ đầu tư các dự án nước sạch nông thôn đang được giao quản lý, rà soát, phân loại, lập phương án giao quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu triển khai các giải pháp chuyển đổi số ngành nước; nghiên cứu, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

UBND các phường, xã có trách nhiệm tích hợp đầy đủ nội dung cấp nước, thoát nước trong các quy hoạch chung xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn được giao thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hệ thống cấp nước, thoát nước; thực hiện đấu nối đúng quy định, sử dụng nước tiết kiệm và không xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước được giao về cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chống úng ngập và tái sử dụng nước tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp.