Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến tổ chức vào 19h00 ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để góp phần bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, CDC Hà Nội tập trung triển khai các hoạt động giám sát chặt chẽ vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại địa điểm tổ chức; đồng thời phối hợp với y tế địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt côn trùng, khử khuẩn và làm sạch các bề mặt tiếp xúc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tập trung triển khai các hoạt động giám sát chặt chẽ vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh tại địa điểm tổ chức

Cùng với đó, Trung tâm tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch để kịp thời xử lý, khống chế, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trong thời gian tổ chức chương trình. Công tác thường trực phòng, chống dịch được duy trì; các đội cơ động được rà soát, củng cố, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và điều kiện cần thiết để sẵn sàng tham gia xử lý khi có yêu cầu.

Đặc biệt, CDC Hà Nội duy trì năng lực xét nghiệm, nhất là xét nghiệm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; đồng thời sẵn sàng phối hợp, tham gia đáp ứng các tình huống khẩn cấp theo phân công của Sở Y tế Hà Nội, trong đó có các sự cố như ngộ độc thực phẩm hàng loạt, tai nạn, cháy nổ và các tình huống thảm họa.

Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát và duy trì lực lượng thường trực thể hiện tinh thần trách nhiệm của CDC Hà Nội trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường an toàn, hạn chế nguy cơ dịch bệnh, phục vụ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.