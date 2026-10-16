Hà Nội triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị gần 900.000 tỷ đồng

Lễ ký kết triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng mức đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vingroup).

Theo hợp đồng, Liên danh tổng thầu Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đảm nhận toàn bộ các hạng mục từ thiết kế, cung ứng, lắp đặt, thi công đến bàn giao hoàn thiện. Tổng mức đầu tư của 5 tuyến đường sắt đô thị lên đến gần 900.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Việc ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, đồng thời thể hiện cam kết của Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên trong việc huy động nguồn lực tham gia phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng, Liên danh Vinhomes – SGC đã chủ động đặt hàng hệ thống máy móc, thiết bị thi công chuyên biệt với quy mô lớn. Theo kế hoạch chuẩn bị, hơn 100 dây chuyền thiết bị đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) cùng trên 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây sẽ được huy động, bên cạnh hàng nghìn phương tiện vận chuyển đất đào và mùn khoan.

Nguồn lực thiết bị này nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đồng loạt tại nhiều công trường, phục vụ khối lượng thi công lớn và các hạng mục kỹ thuật phức tạp. Trong đó, TBM là công nghệ đào hầm hiện đại, cho phép thực hiện đồng thời các công đoạn đào, vận chuyển đất đá và lắp đặt vỏ hầm với độ chính xác cao, qua đó hạn chế ảnh hưởng đến các công trình phía trên.

Song song với việc chuẩn bị máy móc, Liên danh đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để xây dựng thiết kế chi tiết. Việc hợp tác với các nhà thầu quốc tế có kinh nghiệm thi công hầm bằng công nghệ TBM cũng được chú trọng nhằm bảo đảm năng lực triển khai những hạng mục đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Đại diện Liên danh nhà thầu, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes, cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với thành phố trong quá trình triển khai và phấn đấu đưa các tuyến đường sắt đô thị vào vận hành trước ngày 31/12/2030.

Trước đó, Vinhomes đã ký hợp đồng với Alstom, tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới, để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ 5 tuyến metro. Các đoàn tàu thế hệ mới gồm 5 toa, được thiết kế hướng tới tối ưu sức chở, hiệu quả vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao.

Theo dự kiến, năm 2030, cả 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 sẽ đi vào vận hành, kết nối các đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế và những khu đô thị lớn của Hà Nội. Các điểm kết nối đáng chú ý gồm sân bay quốc tế Nội Bài, Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, Khu đô thị đa chức năng Thư Lâm, Times City, Cổ Loa và Ocean City.

Khi được đưa vào khai thác, hệ thống được kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực lên giao thông đường bộ, cải thiện chất lượng sống và mở rộng không gian đô thị. Việc tăng cường kết nối giữa các đầu mối giao thông với trung tâm kinh tế, khu đô thị cũng được xác định là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong dài hạn.

Thông qua việc kết hợp thế mạnh của các doanh nghiệp và huy động nguồn lực trong nước, quốc tế, Vingroup hướng tới đóng góp vào quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của Hà Nội.