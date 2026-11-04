Hà Nội triển khai 5 dự án khẩn cấp hơn 42.800 tỷ đồng để giảm ùn tắc giao thông

Sáng 4/11, HĐND Thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua báo cáo số 488 ngày 28/10/2026 của UBND thành phố về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông.

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trước yêu cầu cấp bách về giải phóng mặt bằng trục không gian Quốc lộ 1A, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm, bố trí tái định cư và xử lý ùn tắc tại trục Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thành phố đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Theo ông Tuấn, nếu thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường, các dự án khó có thể đáp ứng yêu cầu tiến độ. Việc triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm đưa các công trình vào thực hiện.

Năm dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 42.846 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố và nguồn ngân sách Trung ương chuyển về thành phố.

HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua chủ trương thực hiện 5 dự án đầu tư công khẩn cấp với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 42.846 tỷ đồng (Ảnh: Tuyến Thái).

Cụ thể, dự án thứ nhất là xây dựng đường gom, đóng và xử lý các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, Yên Viên - Lào Cai, bãi trung chuyển Gia Lâm và san lấp bãi hàng ga Hà Đông khoảng 40 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn tiếp cận nút giao Phú Xuyên - Ngọc Hồi, với chiều dài khoảng 27,5km và 3km kết nối tuyến Bắc Hồng - Văn Điển có tổng mức đầu tư 12.419 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, với tổng mức đầu tư 27.752 tỷ đồng.

Dự án thứ tư là tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dài khoảng 1.764m với tổng mức đầu tư khoảng 2.202 tỷ đồng.

Dự án thứ năm là xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất GS1-1, diện tích khoảng 13,66ha, phục vụ bố trí tái định cư dự án Vành đai 2,5, với tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, khi hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028, các dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực Cổ Linh, Huỳnh Tấn Phát - Thạch Bàn, giảm tải cho Vành đai 3, tăng khả năng kết nối nội đô với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời hình thành mạng lưới đường sắt và các đầu mối trung chuyển mới.

Đáng chú ý, việc hình thành tuyến đường sắt Vành đai phía Đông sẽ góp phần hạn chế tình trạng đường sắt quốc gia đi xuyên khu vực nội đô lịch sử, sẵn sàng kết nối tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hình thành ga Ngọc Hồi đầu mối hành khách trung chuyển sang đường sắt đô thị, ga Thường Tín đầu mối hàng hóa, tạo tiền đề để đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 6.

Cùng với đó, 8 lối đi tự mở qua đường sắt được xử lý, thay thế bằng đường ngang có cần chắn tự động, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Quỹ đất tái định cư 13,66ha cũng được kỳ vọng hỗ trợ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân.