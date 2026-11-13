Hà Nội triển khai 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục thuế

Thực hiện quy định của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thuế thành phố Hà Nội triển khai mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại trụ sở cơ quan thuế trên địa bàn thành phố.

Cán bộ Thuế cơ sở 22 hỗ trợ hộ kinh doanh xã Quốc Oai. Ảnh: Phương Nga

Theo đó, từ ngày 16-11, Thuế thành phố Hà Nội và 25 Thuế cơ sở đồng loạt tổ chức hoạt động tại 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Việc triển khai nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Cơ sở triển khai mô hình là Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 5-8-2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9-6-2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2505/QĐ-BTC ngày 8-9-2006 về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính tại Cục Thuế. Tiếp đó, ngày 28-10-2026, Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quyết định số 1472/QĐ-CT về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở. Đây là cơ sở để toàn ngành thuế tổ chức thực hiện thống nhất mô hình này.

Theo thông báo của Thuế thành phố Hà Nội, các điểm tiếp nhận và trả kết quả làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. Buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Đáng chú ý, người nộp thuế có thể lựa chọn hai mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến gồm cung cấp thông tin và toàn trình. Đối với các thủ tục đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình, Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế thực hiện trên môi trường điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Để tra cứu địa chỉ cụ thể của 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả, người dân, doanh nghiệp có thể quét mã QR được Thuế thành phố Hà Nội công bố trên các tài liệu thông tin, tuyên truyền. Trường hợp cần hỗ trợ, người nộp thuế liên hệ tổng đài 1900 886 889.

Việc đưa mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào hoạt động được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.