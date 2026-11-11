Hà Nội: Triển khai 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế

Thực hiện Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2505/QĐ-BTC ngày 08/9/2006 thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính tại Cục Thuế;

Từ ngày 28/10/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-CT về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở. Đây là cơ sở để tổ chức thực hiện thống nhất công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC trong toàn ngành.

27 điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó từ ngày 16/11/2026 tại Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở đồng loạt triển khai 27 điểm Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội