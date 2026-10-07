Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

Thông tin tiến độ triển khai các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 331 về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch này là bước cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Quy hoạch tổng thể Thủ đô thành các nhiệm vụ, chương trình và đồ án quy hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và địa phương để từng bước đưa Quy hoạch tổng thể vào thực tiễn.

Trưng bày quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch 331 là rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp để cụ thể hóa định hướng phát triển không gian của Thủ đô.

Trong đó tập trung vào các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng, quy hoạch không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chung xã.

Ông Tâm cho biết theo danh mục đang được thành phố tổ chức triển khai, có 125 quy hoạch, gồm 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng, 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và 44 quy hoạch chung xã.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố tiếp tục kế thừa, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, cập nhật những nội dung cần thiết để bảo đảm sự thống nhất với Quy hoạch tổng thể mới.

Ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Đối với những khu vực có định hướng phát triển mới, có yêu cầu điều chỉnh về không gian, chức năng sử dụng đất, hạ tầng hoặc các cực, trục động lực phát triển mới của Thủ đô thì tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Việc này bảo đảm tính kế thừa, tránh chồng chéo, không làm lại những nội dung đã phù hợp, đồng thời tạo cơ sở để triển khai những định hướng phát triển mới của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin đến nay tiến độ triển khai cơ bản theo kế hoạch. Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, một số đồ án đã hoàn thành các bước chuẩn bị và đang tổ chức thẩm định, trình phê duyệt. Dự kiến trong tháng 10 có 9 quy hoạch phân khu đô thị và một quy hoạch phân khu khu chức năng đủ điều kiện trình phê duyệt.

Đối với các quy hoạch chung xã, ông cho biết phần lớn quy hoạch chung xã đã được bố trí vốn, toàn bộ quy hoạch đã xác định đơn vị tư vấn, địa phương đang khẩn trương tổ chức lập, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ.

Sở Xây dựng đặt mục tiêu là trình thẩm định các quy hoạch chung xã trước ngày 31/10, thẩm định trong tháng 11 và phấn đấu phê duyệt trong tháng 12.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ từng đồ án, bảo đảm các quy hoạch phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ưu tiên hoàn thành các đồ án đã đủ điều kiện, đẩy nhanh đồ án đang triển khai và kịp thời báo cáo UBND Thành phố đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

“Mục tiêu là từng bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch, vừa kế thừa những quy hoạch đã ổn định, phù hợp, vừa kịp thời cụ thể hóa các định hướng phát triển mới, tạo cơ sở cho việc quản lý, đầu tư và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới”, lãnh đạo sở chia sẻ.