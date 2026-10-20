Hà Nội triển khai 10 mô hình xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh

Ảnh minh họa.

Ngày 20/10, Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ phát động hưởng ứng thực hiện “Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026”, đồng thời tổ chức cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”, diễn ra vào ngày 21/10.

Theo BTC, sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào đời sống. Tuy nhiên, để những giá trị thanh lịch, văn minh trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, Hà Nội tiếp tục hướng tới các mô hình thực hành cụ thể, gắn với từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.

Hoạt động năm 2026 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, với các giá trị cốt lõi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”.

Theo Sở VH,TT&DL, thành phố sẽ triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện; Trường học thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện, kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa, dòng họ văn minh, khu dân cư nghĩa tình.

Ảnh minh họa: INT.

Các mô hình còn lại tập trung vào xây dựng môi trường di tích, lễ hội văn minh, an toàn; phát triển thư viện mở, không gian đọc thanh lịch; ứng xử đẹp trên không gian mạng; xây dựng chợ văn minh, tiểu thương thân thiện; khuyến khích công dân xanh, hội nhập, thanh lịch, văn minh.

Kết quả thực hiện sẽ được lượng hóa bằng bộ tiêu chí và thang điểm riêng cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tổ chức tự đánh giá kèm hồ sơ minh chứng. Sở VH,TT&DL Hà Nội sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương những mô hình đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Đến nay, 126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Thông qua các hoạt động này, Hà Nội hướng tới đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử từ tuyên truyền thành hành động thường xuyên, gắn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và mỗi người dân với việc xây dựng môi trường sống văn minh, gìn giữ nét đẹp văn hóa của Thủ đô.