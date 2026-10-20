Hà Nội triển khai 10 mô hình về văn hóa ứng xử

Thành phố Hà Nội luôn chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử gắn với nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ cảnh quan, môi trường. (Ảnh: GIANG NAM)

Nhằm xây dựng văn hóa ứng xử người Hà Nội, năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của thành phố, Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của nhân dân. Thành phố luôn coi việc thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh luôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bền vững và khắc phục những hạn chế tồn tại, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đòi hỏi những việc làm cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Thực hiện mục tiêu đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-SVHTT ngày 2/6/2026, Hướng dẫn số 682/HD-SVHTT ngày 12/8/2026 về bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm các mô hình và Kế hoạch số 119/KH-SVHTTDL ngày 21/9/2026 tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Thành phố triển khai mười mô hình nhằm đưa chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng, gồm: (1) Tuyến phố, khu dân cư văn minh sáng-xanh-sạch-đẹp; (2) Công sở văn hóa-kỷ cương-trách nhiệm-tận tình-thân thiện; (3) Trường học thân thiện-nói lời hay, làm việc tốt-cảnh quan đẹp; (4) Thiết chế văn hóa-thể thao thân thiện-kết nối văn hóa cộng đồng; (5) Gia đình văn hóa-Dòng họ văn minh-Khu dân cư nghĩa tình; (6) Di tích, lễ hội văn minh-an toàn-hiện đại; (7) Thư viện mở-không gian đọc thanh lịch; (8) Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; (9) Chợ văn minh-tiểu thương thân thiện; (10) Công dân xanh-hội nhập-thanh lịch, văn minh.

Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương các mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại Hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp thực tiễn, thể hiện sự hưởng ứng tích cực trong triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Để tạo xung lực mới, không khí thi đua trong triển khai, ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị phát động triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026.

Thông qua hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn tạo chuyển biến từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, khuyến khích các cấp, các ngành và nhân dân cùng thực hiện những chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh. Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh và phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại.

Trong dịp này, thành phố sẽ phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” với hình thức dự thi bằng video ngắn; phát biểu hưởng ứng của đại diện địa phương; nghi thức phát động cùng không gian trưng bày, trải nghiệm và chụp ảnh tương tác với bộ nhận diện truyền thông.