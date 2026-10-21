Hà Nội: Triển khai 10 mô hình văn hóa ứng xử, lan tỏa nếp sống văn minh vào đời sống

Đến dự có Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Quốc Huy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đại diện các sở, ngành thành phố.

Các đại biểu phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động”. Ảnh: Hoàng Lân

Đưa chuẩn mực ứng xử vào đời sống

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của Thành phố, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của nhân dân, song kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đặt ra yêu cầu chuyển từ tuyên truyền sang hành động, tạo những thay đổi thực chất, bền vững, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” làm trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ lâu dài. Đó là quá trình bền bỉ biến chuẩn mực thành thói quen, biến nhận thức thành hành động, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh của Thủ đô.

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Vì thế, năm 2026, Hà Nội tập trung triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình; Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” được tổ chức theo hình thức mỗi bài dự thi là một video ngắn ghi lại một hành động đẹp hoặc giới thiệu một sáng kiến thiết thực, qua đó lan tỏa cách ứng xử văn minh, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Theo ông Phạm Tuấn Long, điểm mới trong triển khai năm nay là lượng hóa kết quả thực hiện bằng bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Thành phố sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương những mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12-2026.

Video 10 mô hình ứng xử văn minh.

Để các mô hình đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện bằng nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả; đổi mới tuyên truyền theo hướng gần gũi. Đồng thời, các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm việc tự đánh giá, chấm điểm theo bộ tiêu chí, bảo đảm số liệu, hồ sơ minh chứng và kết quả kiểm tra thực tế thống nhất, trung thực.

Lan tỏa những hành động đẹp từ cơ sở

Theo Sở VHTTDL Hà Nội, đến nay, 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn. Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và 9 sở, ngành cũng đã đăng ký mô hình thực hiện Quy tắc ứng xử.

Các đại biểu xem trưng bày hình ảnh phát động 10 mô hình ứng xử văn hoá. Ảnh: Hoàng Lân.

Hưởng ứng lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Bích Phương cho biết, địa phương tập trung vào hai mô hình tiêu biểu, đó là “Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp” và “Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng” tại Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Vạn Điểm.

Đối với mô hình trường học thân thiện, địa phương phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền, phổ biến nội dung mô hình. Với mô hình “Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện”, xã sẽ chú trọng duy trì hoạt động thường xuyên của thiết chế, phát huy hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tuyên truyền Quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời bảo tồn, giới thiệu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Trong khi đó, đại diện phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, sau hội nghị phát động, địa phương sẽ triển khai một số mô hình. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua mã QR, nền tảng số và mạng xã hội trong tuyên truyền, quảng bá hoạt động; huy động các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và lực lượng cộng đồng tham gia quản lý, tổ chức hoạt động.

Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 gắn với Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” là hoạt động thiết thực nhằm đưa các chuẩn mực ứng xử vào đời sống, chuyển từ tuyên truyền, vận động sang những hành động cụ thể trong cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật tại lễ phát động. Ảnh: Hoàng Lân.

Với thông điệp “Văn hóa từ mỗi hành động – Lan tỏa điều tử tế, góp sức dựng xây Thủ đô văn minh!”, chương trình khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị và người dân chủ động thực hiện, lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp trong công việc cũng như đời sống hằng ngày, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội, xây dựng môi trường sống văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần gắn với phát huy giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.