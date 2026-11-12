Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam
UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1890/TB-UBND ngày 12-11-2026 về việc treo cờ Tổ quốc.
Theo đó, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-2026), UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 18-11-2026 đến hết ngày 24-11-2026.
UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm đúng quy định.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-treo-co-to-quoc-chao-mung-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-va-ngay-van-hoa-viet-nam-1765510.html