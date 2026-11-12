Hà Nội treo cờ, tổ chức loạt hoạt động mừng 2 ngày lễ, hội lớn từ 18/11

UBND thành phố Hà Nội mới ban hành thông báo về việc treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11/2026.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chỉ đạo, kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm đúng quy định.

Cũng trong dịp này, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ ngày 21/11 đến 24/11, lễ khai mạc và các hoạt động thuộc chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026 sẽ diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút hơn 30.000 người tham gia.

Các hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo cùng 5 không gian trải nghiệm văn hóa.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình dự kiến kết hợp các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với màn trình diễn pháo hoa, lấy dấu ấn văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm mạch kết nối, qua đó thể hiện sự hội tụ các giá trị văn hóa vùng miền và các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương). Tại 126 xã, phường, mỗi địa phương tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, thể thao quy mô cấp xã; đồng thời lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111 về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 18/11 đến 24/11/2026. Đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước.