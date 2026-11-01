Hà Nội trên hành trình kiến tạo công nghiệp văn hóa tầm khu vực

Những đêm nhạc quy mô lớn liên tục thu hút công chúng, những nghệ sĩ quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều và các chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản đang cho thấy một chuyển động đáng chú ý của thị trường văn hóa Hà Nội. Sức hút của sân khấu không còn dừng lại ở những tràng pháo tay hay giá trị tinh thần, mà đang lan tỏa sang du lịch, dịch vụ, thương mại và tiêu dùng. Đây chính là thời điểm để Hà Nội nhìn nhận công nghiệp biểu diễn như một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, có khả năng tạo ra những giá trị gia tăng lớn nếu được đầu tư và tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm 2023 có thể xem là một dấu mốc đáng chú ý, cho thấy sức hút của thị trường biểu diễn Hà Nội và khả năng tạo ra những giá trị kinh tế vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình âm nhạc. Sức hấp dẫn của những ngôi sao quốc tế không chỉ lấp đầy khán đài bằng hàng chục nghìn khán giả, mà còn tạo ra dòng dịch chuyển du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và quốc gia đến Thủ đô.

Theo số liệu được công bố tại thời điểm diễn ra sự kiện, trong hai ngày tổ chức concert Blackpink, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt 630 tỷ đồng. Những con số này cho thấy một chương trình biểu diễn có sức hút lớn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, từ lưu trú, ăn uống, vận tải đến mua sắm và các dịch vụ du lịch. Âm nhạc, vì thế, không chỉ là sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng, mà còn có thể trở thành động lực kích cầu du lịch, gia tăng chi tiêu và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink trong chuyến lưu diễn Born Pink World Tour tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 7-2023.

Từ dấu mốc ấy, bài toán đặt ra với Hà Nội không chỉ là thu hút thêm những chương trình biểu diễn đình đám, mà còn là làm thế nào để biến sức hút nhất thời của mỗi concert thành năng lực cạnh tranh lâu dài của thị trường. Đó là câu chuyện về hạ tầng tổ chức sự kiện, cơ chế thu hút các nhà sản xuất quốc tế, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ và khả năng kết nối biểu diễn nghệ thuật với du lịch, thương mại. Khi những yếu tố này được phát triển đồng bộ, mỗi sự kiện không chỉ tạo ra doanh thu trong vài ngày, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn và vị thế của Hà Nội trên bản đồ biểu diễn khu vực.

Con số 630 tỷ đồng (hơn 24 triệu USD) không phải doanh thu trực tiếp của hai đêm biểu diễn, mà là tổng thu từ du lịch trong thời gian diễn ra sự kiện. Tuy nhiên, chính điều đó cho thấy một khía cạnh quan trọng của kinh tế biểu diễn: Giá trị của một chương trình nghệ thuật không dừng lại ở doanh thu bán vé mà còn lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác, từ khách sạn, nhà hàng, vận tải, mua sắm đến các dịch vụ du lịch và giải trí.

Tiếp nối dấu mốc từ concert Blackpink năm 2023, hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BigBang tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 24 và 25-10-2026 tiếp tục cho thấy sức hút của Hà Nội đối với các sự kiện âm nhạc quốc tế. Khoảng 90.000 lượt khán giả đã đến với hai đêm diễn, trong đó có người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Sức nóng của sự kiện không chỉ hiện diện trên khán đài mà còn lan tỏa tới thị trường du lịch, lưu trú và dịch vụ của Thủ đô.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong dịp từ ngày 23-26/10 tăng 74%, số hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của một concert quốc tế không chỉ nằm ở quy mô khán giả hay doanh thu bán vé, mà còn ở khả năng kích hoạt nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống, mua sắm và trải nghiệm văn hóa. Khi khán giả sẵn sàng lên kế hoạch cho chuyến đi từ nhiều tháng trước để tham dự một chương trình biểu diễn, âm nhạc đã vượt ra khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần, trở thành động lực thúc đẩy du lịch sự kiện và mở rộng chuỗi giá trị kinh tế. Với Hà Nội, đây là cơ hội để biến sức hút của những đêm diễn thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến, đồng thời từng bước xây dựng thị trường biểu diễn có quy mô và sức lan tỏa trong khu vực.

Sân khấu biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BigBang tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 24 và 25-10-2026. Ảnh: Báo TT&VH

Bên cạnh các chương trình quốc tế, thị trường biểu diễn Hà Nội còn được bồi đắp bởi sự phát triển của những đại nhạc hội, concert quy mô lớn và các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam. Từ Tổ quốc trong tim, Việt Nam trong tôi đến các chương trình nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, sân khấu đang trở thành không gian kết nối nghệ thuật với đời sống xã hội, nơi cảm xúc âm nhạc hòa quyện cùng tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Những chương trình này đồng thời cho thấy khả năng huy động công chúng, tổ chức sự kiện quy mô lớn và phát triển các hình thức biểu đạt nghệ thuật phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng.

Ở một hướng khác, các đêm hòa nhạc, liên hoan nghệ thuật quốc tế góp phần mở rộng không gian giao lưu, đưa Hà Nội đến gần hơn với những dòng chảy sáng tạo đương đại của thế giới. Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026, với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ, là một ví dụ về khả năng đưa âm nhạc vượt ra ngoài những sân khấu truyền thống, tiếp cận công chúng tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô. Qua đó, Hà Nội có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh một thành phố giàu di sản nhưng cởi mở với sáng tạo, nơi các giá trị văn hóa truyền thống có thể song hành cùng những xu hướng nghệ thuật quốc tế.

Từ concert của các ngôi sao toàn cầu đến đại nhạc hội trong nước và liên hoan nghệ thuật quốc tế, bức tranh biểu diễn của Hà Nội đang cho thấy sự đa dạng cả về quy mô, đối tượng khán giả lẫn loại hình nghệ thuật. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp biểu diễn theo hướng chuyên nghiệp, hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất, đơn vị tổ chức, địa điểm biểu diễn, doanh nghiệp công nghệ và các ngành dịch vụ. Vấn đề đặt ra không chỉ là tổ chức được những sự kiện thu hút đông đảo công chúng, mà còn là làm thế nào để duy trì sức sống của thị trường quanh năm, tạo điều kiện cho nghệ sĩ và doanh nghiệp phát triển, đồng thời chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành giá trị kinh tế bền vững cho Thủ đô.

Những ngày này, Hà Nội đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình do thành phố Hà Nội chủ trì, giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện. Dự kiến, sự kiện phục vụ khoảng 50.000 khán giả trực tiếp tại sân vận động, nếu tính cả công chúng theo dõi qua hệ thống màn hình LED ở khu vực bên ngoài, quy mô tiếp cận có thể lên tới khoảng 100.000 người. Với sức chứa lớn và khả năng lan tỏa rộng, chương trình không chỉ là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa của Thủ đô mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của nghệ thuật biểu diễn, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển mới cho thị trường biểu diễn và các hoạt động văn hóa hướng tới công chúng.

Đại nhạc hội pháo hoa “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” quy mô hoành tráng chưa từng có. Ảnh: Ánh Dương

Đằng sau sức hút của những đêm diễn đông kín khán giả là sự thay đổi đáng chú ý trong thói quen tiêu dùng văn hóa. Công chúng ngày nay không chỉ tìm kiếm một sản phẩm giải trí đơn thuần, mà còn sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm nghệ thuật có chất lượng, được đầu tư về nội dung, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn. Với những chương trình đặc biệt được mong đợi, khán giả có thể vượt hàng trăm kilômét, chủ động đặt vé, đặt phòng và dành nhiều ngày để kết hợp thưởng thức nghệ thuật với tham quan, khám phá điểm đến. Trong những trường hợp ấy, chương trình biểu diễn không còn chỉ là một hoạt động diễn ra tại điểm đến, mà trở thành một trong những lý do quan trọng thúc đẩy quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

Sự chuyển dịch này mở ra dư địa phát triển cho mô hình du lịch gắn với sự kiện và trải nghiệm văn hóa, trong đó nghệ thuật biểu diễn giữ vai trò tạo sức hút, còn hệ thống lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm và các dịch vụ giải trí góp phần mở rộng giá trị kinh tế. Một chương trình thành công vì thế không chỉ được đo bằng số vé bán ra hay số lượng khán giả tham dự, mà còn ở khả năng tạo thêm nhu cầu tiêu dùng, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các ngành liên quan.

Đó cũng là cơ sở để nhìn nhận công nghiệp biểu diễn như một lĩnh vực kinh tế sáng tạo có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và nguồn thu cho xã hội, đồng thời góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Với Hà Nội, lợi thế về chiều sâu văn hóa, sức hấp dẫn du lịch, khả năng kết nối quốc tế và quy mô thị trường công chúng tạo tiền đề để phát triển lĩnh vực này theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, để tiềm năng chuyển hóa thành giá trị bền vững, điều quan trọng là phải hình thành được một hệ sinh thái biểu diễn đồng bộ, từ sáng tạo nội dung, sản xuất chương trình, hạ tầng tổ chức đến phân phối, quảng bá và kết nối các dịch vụ. Khi đó, mỗi sự kiện không chỉ tạo nên một đêm diễn đáng nhớ, mà còn có thể trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị của kinh tế văn hóa Thủ đô.

Những thành quả bước đầu rất đáng tự hào trong khai thác thị trường biểu diễn Hà Nội càng được cổ vũ và có thêm động lực khi Hà Nội là địa phương đi đầu và rất năng động trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình chuyển hóa những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW, cụ thể hóa những định hướng chiến lược quan trọng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc biến các giá trị văn hóa - nghệ thuật trở thành “sức mạnh mềm” và động lực tăng trưởng kinh tế thực chất.

Trong phát biểu định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển văn hóa, một nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, phát huy lợi thế của từng địa phương, lựa chọn những lĩnh vực và dự án có khả năng tạo ra sản phẩm, doanh thu, việc làm và thị trường.

Đặt trong yêu cầu đó, Hà Nội đã đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, kiên định lộ trình nâng cao tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực này vào GRDP: đạt khoảng 5% vào năm 2026, hướng tới 8% vào năm 2030, 10% năm 2035 và chạm mốc 12% vào năm 2045. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thủ đô tập trung bứt phá 6 lĩnh vực trọng tâm gồm thị trường biểu diễn nghệ thuật, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực. Đặc biệt, thành phố cam kết bố trí khoảng 4% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa, đồng thời tận dụng cơ chế vượt trội từ Luật Thủ đô năm 2026 nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa, phát triển hệ thống hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế và kiến tạo các chuỗi sự kiện tầm cỡ khu vực.

Tuy nhiên, để trở thành một trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của khu vực, Hà Nội không thể chỉ dựa vào số lượng những chương trình đã tổ chức hay sự xuất hiện của các ngôi sao quốc tế. Một trung tâm công nghiệp biểu diễn phải có khả năng duy trì thị trường thường xuyên, có hệ thống địa điểm biểu diễn đạt tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp sản xuất đủ năng lực, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, cơ chế quản lý thuận lợi và những sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu riêng.

Quan trọng hơn, Hà Nội phải từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp biểu diễn, từ sáng tạo nội dung, sản xuất chương trình, khai thác bản quyền, tổ chức sự kiện đến quảng bá, phân phối và phát triển các dịch vụ đi kèm. Khi ấy, doanh nghiệp và nghệ sĩ Việt Nam không chỉ tham gia phục vụ các chương trình quốc tế mà còn có khả năng sản xuất những sản phẩm nghệ thuật đủ sức đưa ra thị trường khu vực.

Các chương trình nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn góp phần đưa sân khấu trở thành không gian kết nối nghệ thuật với đời sống xã hội. Ảnh: Thành Đạt/Báo Nhân Dân

Một tín hiệu đáng ghi nhận trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và những chuyển động trong tư duy quản lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trực tiếp là Trưởng ban Chỉ đạo về Phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội cho thấy sự quan tâm sâu sát và ưu tiên của lãnh đạo thành phố trong phát triển văn hóa, cũng chính là thời cơ để phát triển công nghiệp văn hóa, cũng như thị trường biểu diễn, thiết thực hiện thực hóa tư tưởng, tầm nhìn của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 80-NQ/TW. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cũng nhấn mạnh định hướng xây dựng văn hóa Hà Nội trên năm trụ cột “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, hướng tới hình thành những chương trình, sự kiện nghệ thuật có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Đây là định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển của một đô thị lớn, nơi văn hóa vừa phải giữ gìn những giá trị truyền thống, vừa cần tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng.

Thực tiễn tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn thời gian qua cũng cho thấy vai trò quan trọng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trong việc tham mưu, triển khai chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đáng chú ý là tinh thần chủ động của ngành trong phối hợp cấp phép, hỗ trợ tổ chức, tháo gỡ khó khăn và bảo đảm các điều kiện cần thiết để những sự kiện lớn diễn ra an toàn, đúng quy định. Đằng sau một chương trình thu hút hàng chục nghìn khán giả là sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, từ văn hóa, du lịch đến công an, giao thông, y tế và chính quyền cơ sở. Sự phối hợp đồng bộ ấy không chỉ quyết định thành công của từng sự kiện mà còn góp phần tạo dựng uy tín của Hà Nội đối với các nhà tổ chức quốc tế.

Qua những cuộc trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long đã thẳng thắn chia sẻ quyết tâm đưa Hà Nội trở thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của khu vực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà tổ chức chuyên nghiệp, những chương trình chất lượng cao và các ngôi sao quốc tế đến Thủ đô.

Tư duy ấy rất đáng quan tâm, bởi đối với doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, thời gian chuẩn bị, khả năng tiếp cận địa điểm, tính minh bạch của thủ tục, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và mức độ ổn định của môi trường đầu tư đều ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, hiệu quả và quyết định lựa chọn điểm đến.

Một chương trình nghệ thuật quốc tế có thể huy động hàng nghìn nhân sự, hệ thống thiết bị kỹ thuật lớn, nhiều đối tác trong và ngoài nước cùng nguồn vốn đầu tư đáng kể. Nếu thủ tục thiếu đồng bộ, chi phí tổ chức tăng cao hoặc thiếu sự phối hợp, cơ hội thu hút những nghệ sĩ lớn sẽ bị hạn chế.

Vì vậy, việc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp cần tiếp tục được phát huy, trên cơ sở quản lý chặt chẽ theo pháp luật nhưng thuận lợi, minh bạch trong thực hiện. Chính quyền tạo môi trường, doanh nghiệp đầu tư và thị trường quyết định sức sống của sản phẩm là mối quan hệ cần được xác lập rõ trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Từ góc độ kinh tế, chính sách hỗ trợ hiệu quả không nhất thiết là ngân sách nhà nước trực tiếp chi tiền để tổ chức thêm nhiều chương trình, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể đầu tư lâu dài, phát triển thị trường, thu hồi vốn và tiếp tục tái đầu tư.

Từ thành công của những concert lớn đến mục tiêu trở thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật khu vực vẫn còn một khoảng cách cần được lấp đầy bằng chiến lược phát triển dài hạn.

Trước hết, Hà Nội cần có hệ thống hạ tầng biểu diễn đủ sức đáp ứng những chương trình quy mô lớn, với tiêu chuẩn kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, an ninh, giao thông và các dịch vụ phụ trợ tương thích với yêu cầu của những nhà sản xuất quốc tế. Một đô thị muốn tham gia thị trường biểu diễn khu vực không thể chỉ trông chờ vào những sân vận động được chuyển đổi công năng cho từng sự kiện.

Cùng với hạ tầng là yêu cầu hình thành thị trường biểu diễn thường xuyên, có lịch sự kiện được công bố sớm, kết nối với hệ thống khách sạn, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các dịch vụ du lịch. Khi một concert lớn được xác định trước nhiều tháng, doanh nghiệp du lịch có thể xây dựng sản phẩm trọn gói, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam". Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đặc biệt, Hà Nội cần khuyến khích phát triển những doanh nghiệp sản xuất, tổ chức biểu diễn đủ năng lực tham gia thị trường quốc tế, đồng thời đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật có bản sắc riêng. Những đêm diễn của ngôi sao nước ngoài có thể đưa khán giả đến Hà Nội, nhưng chính những chương trình mang thương hiệu Hà Nội mới góp phần tạo dựng vị thế bền vững cho công nghiệp biểu diễn Thủ đô.

Thành công của một ngành công nghiệp không chỉ được đo bằng số lượng sự kiện hay số khán giả, mà còn phải được lượng hóa bằng doanh thu, giá trị gia tăng, việc làm, đóng góp ngân sách, mức chi tiêu du lịch, giá trị bản quyền và khả năng phát triển của doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là những chỉ tiêu Hà Nội cần nghiên cứu để đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế của công nghiệp biểu diễn, thay vì chỉ nhìn vào quy mô sân khấu hoặc số vé được bán.

Một vấn đề khác không thể xem nhẹ là chất lượng nghệ thuật và khả năng tiếp cận văn hóa của công chúng. Phát triển công nghiệp biểu diễn không đồng nghĩa với chạy theo những sự kiện thương mại có doanh thu cao, mà phải tạo ra một thị trường đa dạng, nơi nghệ thuật hàn lâm, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại và các hình thức sáng tạo mới cùng có điều kiện phát triển. Giá trị kinh tế phải song hành với giá trị văn hóa, chất lượng nghệ thuật và lợi ích xã hội.

Với những lợi thế sẵn có và các kết quả bước đầu, Hà Nội có cơ sở để đặt mục tiêu trở thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của khu vực. Nhưng để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều cần thiết không chỉ là tổ chức thêm những đêm nhạc đông khán giả, mà phải xây dựng được một thị trường đủ sức hấp dẫn để các nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Hà Nội trong hành trình lưu diễn, các nhà đầu tư sẵn sàng phát triển những dự án dài hạn và các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội vươn lên làm chủ những sản phẩm nghệ thuật có giá trị cao.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”. Ảnh: VTV

Khi khán giả đến Hà Nội vì một đêm nhạc, ở lại thêm vài ngày để tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và mong muốn trở lại nhiều lần, văn hóa đã góp phần tạo ra một chuỗi giá trị kinh tế rộng lớn. Khi những sản phẩm nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội được khán giả quốc tế biết đến và lựa chọn, Thủ đô không chỉ thu hút nguồn lực từ bên ngoài mà còn từng bước khẳng định năng lực sáng tạo của chính mình.

Đưa Hà Nội trở thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn của khu vực không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng sống của người dân, mà còn là hướng đi chiến lược để Thủ đô phát huy lợi thế văn hóa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, hình thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Khi văn hóa vừa làm giàu đời sống tinh thần, vừa tạo ra động lực tăng trưởng, Hà Nội sẽ có thêm sức mạnh để khẳng định vị thế của một Thủ đô văn hiến, sáng tạo, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Thực hiện: Trung Sơn - Hiền Lương

Thiết kế: Thanh Nga