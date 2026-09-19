Văn hóa

Hà Nội: Trẻ em háo hức theo bố mẹ đi chợ Trung Thu truyền thống phố Hàng Mã

Sáng 19/9, thời tiết Hà Nội có nắng và khô ráo trở lại sau nhiều ngày mưa, thuận lợi để nhiều gia đình đưa trẻ tới chợ Trung Thu truyền thống trên phố Hàng Mã dạo chơi, lựa chọn quà Trung thu.

Báo VietnamPlus
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Lưu lại khoảnh khắc đẹp trong không khí rực rỡ sắc màu của chợ Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lưu lại khoảnh khắc đẹp trong không khí rực rỡ sắc màu của chợ Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lưu lại khoảnh khắc đẹp trong không khí rực rỡ sắc màu của chợ Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lưu lại khoảnh khắc đẹp trong không khí rực rỡ sắc màu của chợ Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những món đồ chơi truyền thống được các bé yêu thích. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những món đồ chơi truyền thống được các bé yêu thích. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bé thích thú hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bé thích thú hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ vui tươi khi được hòa mình vào không khí rực rỡ sắc màu Trung Thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ vui tươi khi được hòa mình vào không khí rực rỡ sắc màu Trung Thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thật vui khi lựa được món đồ chơi ưa thích cho Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thật vui khi lựa được món đồ chơi ưa thích cho Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lần đầu tới chợ Trung Thu truyền thống nên bé vẫn còn nhiều lạ lẫm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lần đầu tới chợ Trung Thu truyền thống nên bé vẫn còn nhiều lạ lẫm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ vui tươi khi được hòa mình vào không khí rực rỡ sắc màu Trung Thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ vui tươi khi được hòa mình vào không khí rực rỡ sắc màu Trung Thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Một gia đình vui tươi, rạng rỡ đi chợ Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Một gia đình vui tươi, rạng rỡ đi chợ Trung Thu truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những món đồ chơi truyền thống được các bé yêu thích. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Những món đồ chơi truyền thống được các bé yêu thích. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trẻ được lựa chọn những món đồ chơi yêu thích làm quà Tết Trung Thu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đèn ông sao rực rỡ sắc màu Trung thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Đèn ông sao rực rỡ sắc màu Trung thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-tre-em-hao-huc-theo-bo-me-di-cho-trung-thu-truyen-thong-pho-hang-ma-post1137142.vnp