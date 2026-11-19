Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trao Quyết định ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể cho các địa phương sở hữu di sản. (Ảnh: GIANG NAM)

Ngày 19/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia và định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau ghi danh. Thành phố cũng trao quyết định ghi danh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các địa phương.

Hà Nội là Thủ đô của di sản, với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ.

Trong đợt ghi danh năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa 5 Di sản Văn hóa phi vật thể của Thủ đô vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa); Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên); Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh); Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình); Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa).

Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo là di sản văn hóa quý báu trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh Nguyễn Hưng Quốc cho biết, Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo là di sản văn hóa quý báu của địa phương, gắn với truyền thuyết về Thánh Gióng. Tương truyền, đây là nơi Thánh Gióng dừng chân, để lại chiếc roi sắt trước khi về trời. Việc lễ hội được ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là vinh dự lớn của địa phương, là động lực để chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Với việc có thêm 5 di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia tiếp tục khẳng định sự phong phú của kho tàng văn hóa phi vật thể Thăng Long-Hà Nội, từ lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian đến tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh: Để các di sản tiếp tục duy trì sức sống trong đời sống đương đại, các địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị từng di sản; thường xuyên kiểm kê, đánh giá thực trạng để xác định những nội dung cần ưu tiên. Các giải pháp bảo tồn phải phù hợp với đặc điểm, tình trạng của từng di sản, tránh triển khai theo phong trào hoặc áp dụng một mô hình chung cho tất cả.

Các địa phương cần đẩy mạnh truyền dạy và giáo dục di sản, trong đó nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng được xác định là lực lượng nòng cốt; tổ chức các hình thức thực hành di sản cho thế hệ trẻ; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, lớp truyền dạy và không gian thực hành. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các địa phương sở hữu di sản tăng cường kiểm kê, tư liệu hóa, chú trọng sưu tầm, ghi chép, lưu giữ các tri thức, kỹ năng, bài bản, nghi lễ và những giá trị gắn với di sản. Việc từng bước số hóa tư liệu được xác định là giải pháp phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá, góp phần lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Với 65 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia. Việc bảo vệ, trao truyền những giá trị ấy, đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng kinh tế từ di sản, được kỳ vọng góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Thăng Long-Hà Nội và đưa văn hóa trở thành nguồn lực thực chất cho phát triển Thủ đô.