Hà Nội: Trao quyết định chuẩn y nhân sự và ra mắt các ban chuyên môn GHPGVN Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Buổi họp của Ban Thường trực

Trước khi diễn ra hội nghị, chư tôn đức Ban Thường trực họp nhằm rà soát, triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm trong thời gian tới, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội.

Chư tôn đức tập trung thảo luận về lộ trình chuyển đổi số trong công tác quản lý Giáo hội, đặc biệt là việc xây dựng, hoàn thiện dữ liệu danh sách giới tử phục vụ công tác tổ chức Đại giới đàn năm 2027. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến việc triển khai thông tư, thông bạch và hướng dẫn tổ chức những Đại lễ theo truyền thống Phật giáo trọng điểm trong năm 2027 như: Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ và Đại lễ Vu lan; cùng trao đổi, thống nhất phương hướng thực hiện.

Chúc mừng chư tôn đức tham gia Hội đồng Trị sự

Tại hội nghị trao quyết định chuẩn y nhân sự và ra mắt các ban chuyên môn, chư tôn đức chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Tăng Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội được suy cử tham gia Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Hội đồng Trị sự và được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiện toàn bộ máy tổ chức Giáo hội sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ trước, việc chuẩn y nhân sự, thành lập và ra mắt các ban chuyên môn là bước đi cần thiết nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm sự thống nhất trong triển khai các hoạt động Phật sự.

Hội nghị đã công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chư tôn đức nhận quyết định tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một tập thể Giáo hội đoàn kết, thống nhất, hoạt động trên tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và tuân thủ Hiến chương, quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương. Mỗi thành viên, mỗi ban chuyên môn cần nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chức năng; lấy hiệu quả Phật sự và lợi ích chung của Giáo hội làm mục tiêu phụng sự.

Quang cảnh hội nghị

Hòa thượng đặc biệt lưu ý việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt và điều hành Giáo hội. Mỗi Tăng Ni, Phật tử khi đảm nhiệm công tác Phật sự cần phát huy tinh thần lục hòa, cộng trụ, lấy sự hòa hợp làm nền tảng, lấy giới luật và quy củ thiền môn làm chuẩn mực, cùng nhau vun bồi niềm tin của quần chúng đối với Giáo hội.