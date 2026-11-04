Hà Nội: Trao giải cuộc thi Thiết kế sáng tạo điểm dừng nghỉ trong vườn hoa công cộng

Phát biểu khai mạc, TS.KTS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cho biết, cuộc thi xuất phát từ nhu cầu thực tế của Hà Nội, khi tình trạng nắng nóng ngoài trời ngày càng gay gắt, trong khi nhiều khu vực nội đô còn thiếu những điểm nghỉ chân phục vụ cộng đồng.

Ban Giám khảo chia sẻ về hành trình của cuộc thi.

Qua khảo sát tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, Ban tổ chức nhận thấy dù tập trung đông người lao động ngoài trời và khách du lịch, nhiều khu vực chủ yếu có các vườn hoa quy mô nhỏ, chưa có nhiều tiện ích hỗ trợ người dân nghỉ ngơi, tránh nắng.

Vì vậy, việc bổ sung các điểm dừng nghỉ miễn phí, dễ tiếp cận trong vườn hoa công cộng được đánh giá là nhu cầu thiết thực đối với một đô thị du lịch như Hà Nội.

Từ thực tế đó, Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam phối hợp với nhóm "Vì một Hà Nội đáng sống" tổ chức khảo sát, nghiên cứu và phát động cuộc thi, tập trung vào ba địa điểm gồm vườn hoa Tao Đàn, Cổ Tân và Bác Cổ.

Cuộc thi khởi động từ ngày 19/8/2026, thu hút 93 nhóm và cá nhân với 307 sinh viên đến từ 20 trường đào tạo kiến trúc, xây dựng trên cả nước đăng ký tham gia. Qua các vòng tuyển chọn, Ban tổ chức nhận được 31 phương án của 93 sinh viên vào vòng chung kết.

Theo TS.KTS Phạm Anh Tuấn, các phương án dự thi được đánh giá trên cơ sở yêu cầu trọng tâm: tạo bóng mát, cải thiện điều kiện vi khí hậu và hình thành không gian nghỉ ngơi thuận tiện cho người lao động ngoài trời.

Bên cạnh tính sáng tạo, thiết kế cần bảo đảm khả năng ứng dụng thực tế, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, khách du lịch và người lao động.

Đặc biệt, điểm dừng nghỉ cần phát huy công năng trong cả ngày nắng và ngày mưa, có giải pháp thiết kế linh hoạt, dễ tiếp cận và không tạo rào cản đối với người sử dụng.

Qua đó, vườn hoa công cộng không chỉ là không gian xanh, cảnh quan đô thị mà còn trở thành nơi đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng.

Ban giám khảo có sự tham gia của đại diện chính quyền phường Hoàn Kiếm, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam và đại diện người lao động ngoài trời.

Ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi không dừng lại ở một sân chơi học thuật hay những phương án thiết kế trên giấy. Các ý tưởng có tính khả thi sẽ được nghiên cứu để hướng tới triển khai trong thực tế tại Hà Nội, góp phần bổ sung tiện ích công cộng và cải thiện chất lượng sống đô thị.

Các nhóm đạt giải tại cuộc thi.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng cho những phương án xuất sắc.

Ở hạng mục giải Ba, có 3 phương án được vinh danh gồm: "Bóng mát" và "Hoa bất tử" của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; "Ngự Tinh Đài" của sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải Nhì được trao cho phương án "Hồi sinh" tại vườn hoa Tao Đàn của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ở hạng mục giải Nhất, cả 3 phương án được trao giải đều thuộc về các nhóm sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội gồm: "Bến Rồng"; "Hội sinh"; "Nhịp lặng Tao Đàn".

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng những ý tưởng thiết kế sáng tạo sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tiến tới ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời mở ra thêm nhiều sân chơi chuyên môn gắn với các vấn đề xã hội cho sinh viên kiến trúc, xây dựng.