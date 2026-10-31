Hà Nội: Trao giải cuộc thi ảnh 'Phật giáo trong đời sống' lần thứ III và khai mạc triển lãm tại chùa Quán Sứ

Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về Phật giáo trong đời sống hiện tại; qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, trí tuệ và những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với cộng đồng.

Lễ công bố, trao giải cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III và khai mạc triển lãm diễn ra tại chùa Quán Sứ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Quảng Ninh cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Tham dự còn có Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ); ông Hà Hữu Đức, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Tư liệu ảnh; ông Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN cùng đại diện Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, các chi hội nhiếp ảnh, tổ chức văn hóa nghệ thuật, nhà nghiên cứu và đại diện các đơn vị đồng hành.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Qua góc nhìn đa dạng của các tác giả, mỗi khoảnh khắc đã trở thành những câu chuyện sống động, giúp công chúng cảm nhận gần gũi hơn tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật. Ban Trị sự trân trọng ghi nhận tâm huyết, công sức sáng tạo của các tác giả, đồng thời kỳ vọng cuộc thi và triển lãm sẽ tiếp tục là cầu nối bền chặt giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại, mang lại cho công chúng những hình ảnh đẹp và nguồn cảm hứng sống tích cực.

Quang cảnh buổi lễ trao giải

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay đã thu hút 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”. Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm để trưng bày triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn trao giải Nhì cuộc thi

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Chính, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, đại diện Hội đồng Giám khảo đã công bố kết quả chung cuộc.

Theo đó, giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Hải với tác phẩm "Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương"; giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Mạnh Cường với tác phẩm "Ngưỡng mộ vì sự hy sinh cho Phật pháp"; giải Ba thuộc về các tác giả Diêm Công Hải ("Vạn tâm hướng Phật"), Tôn Thất Tuấn Ninh ("Cho đi là còn mãi") và Nguyễn Việt Hoàng ("Biển mây thiên cảnh"). Bên cạnh đó, 10 giải Khuyến khích cũng đã được trao cho các tác giả và tác phẩm tiêu biểu khác.

Ban Tổ chức cũng cho biết thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, triển lãm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, đời sống tu tập và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp di tích trong quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đặc biệt, các tác phẩm về Ngọa Vân đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Đức vua Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển trao giải Ba cuộc thi đến các tác giả

Lễ trao giải và triển lãm không chỉ tôn vinh các tác giả tiêu biểu mà còn là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN, đồng thời làm sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã chính thức ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần". Cuốn sách sẽ được phát hành trong Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 19-12-2026 tại làng thiền Ngọa Vân, hướng đến Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược phát biểu khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm ảnh, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức. Ông nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của sự kiện khi quy tụ được hình ảnh Phật giáo từ khắp mọi miền đất nước, thể hiện tinh thần gắn bó tốt đẹp giữa đạo pháp và dân tộc.

Tiến sĩ gửi lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cơ quan quản lý, liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng thời tuyên bố khai mạc triển lãm và mong muốn công chúng đến tham quan, đóng góp ý kiến để các hoạt động ngày càng thành công tốt đẹp hơn.

Các tác phẩm được trưng bày tại chùa Quán Sứ

Được biết, triển lãm ảnh tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) diễn ra từ ngày 31-10 đến 7-11-2026 và tại làng thiền Ngọa Vân (TP.Quảng Ninh) từ ngày 8-12 đến 19-12-2026.