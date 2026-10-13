Hà Nội trao giải cho 126 tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 13/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo tổng kết, sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5-2026), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm. Toàn thành phố tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025.

Trong đó, hơn 144.000 bài dự thi đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cho thấy sự quan tâm, chủ động tham gia của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự góp mặt của các bậc lão thành cách mạng và bạn bè quốc tế cũng góp phần mở rộng sức lan tỏa của cuộc thi.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: Quang Thái

Đáng chú ý, sức hút của cuộc thi không chỉ thể hiện qua số lượng tác phẩm, mà còn ở sự tham gia đông đảo, đa dạng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 thể loại để trao giải cấp thành phố.

Cùng với đó, Ban tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Tại hội nghị, 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao 7 giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Quang Thái

Ban tổ chức công nhận và trao thưởng cho 126 tác phẩm xuất sắc đoạt giải chính thức của Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể: 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ (1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải cho thí sinh là người nước ngoài tham gia cuộc thi).

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá, nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao, như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

“Những kết quả đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.