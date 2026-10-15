Hà Nội trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội

Theo ban tổ chức, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX nhận 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí.

Qua vòng sơ khảo, 80 tác phẩm được chọn vào chung khảo, trong đó có 12 tác phẩm báo in, 40 tác phẩm báo điện tử, 24 tác phẩm phát thanh, truyền hình và 4 tác phẩm ảnh báo chí. Ban tổ chức chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Trong số 34 tác phẩm được trao giải có 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích. Hội đồng chung khảo cũng bình chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho tác phẩm “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh” của nhóm tác giả đến từ Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội; 3 giải A trao cho các tác phẩm: “Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai” (Báo Tiền Phong); “Hà Nội - Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử” (Báo Quốc phòng Thủ đô); “Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân” (Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội).

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự năm nay có nội dung phong phú, bám sát những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhiều tác phẩm khai thác chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời phản ánh những chuyển động của đời sống đô thị trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả đến từ Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Các chủ đề nổi bật gồm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng, quy hoạch và kiến trúc đô thị, phát triển không gian văn hóa, làng nghề truyền thống, nghệ nhân, ẩm thực và công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã làm rõ mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, giữa gìn giữ bản sắc truyền thống với đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, giải năm nay có 21 tác phẩm ảnh báo chí tham dự, nhiều nhất kể từ khi giải được tổ chức. Các tác phẩm góp phần phản ánh đời sống văn hóa thủ đô bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Một số tác phẩm được đầu tư về cách tiếp cận, kết hợp phản ánh thực tiễn với phân tích, đề xuất giải pháp; báo điện tử khai thác thế mạnh công nghệ và đa phương tiện.

Qua 9 lần tổ chức, giải đã góp phần phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa để kế thừa, vận dụng trong công tác tổ chức Giải báo chí chung của thành phố từ năm 2027.