Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thái Nhàn. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Quyết định số 423-QĐNS/TW ngày 28-10-2026, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Thái Nhàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 3429-QĐ/TU ngày 2-11-2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Thái Nhàn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-11-2026.

Theo Quyết định số 3393-QĐ/TU ngày 30-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội; điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Hùng

Tại Quyết định số 3438-QĐ/TU ngày 3-11-2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Đặng Thị Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3397-QĐ/TU ngày 30-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 3439-QĐ/TU ngày 3-11-2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Lê Minh Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Xuân Phương, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 3396-QĐ/TU ngày 30-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đồng chí Trần Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới; ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hùng

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao, khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Thành phố đang đồng thời triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Việc kiện toàn đội ngũ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể. “Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, việc bố trí, phân công cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng, trên cơ sở đánh giá toàn diện đội ngũ và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm khách quan, dân chủ, phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, chủ động đổi mới phương pháp công tác; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, hiệu quả công tác, không né tránh việc khó, không để tồn đọng kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị các cơ quan, sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường; đồng thời nhấn mạnh: “Nhận nhiệm vụ mới phải tạo chuyển biến mới, vị trí mới phải có kết quả mới”, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hùng

Đại diện các cán bộ nhận quyết định, Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định đây là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi đồng chí phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu trong công tác.

Đồng chí Đặng Thị Mai cam kết nhanh chóng bắt tay vào công việc, chủ động đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, cán bộ lão thành và đồng nghiệp. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt trọng trách được giao.