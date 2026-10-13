Hà Nội trao 126 giải thưởng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải; Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Thị Chiên.

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Sức lan tỏa từ hơn 272.000 bài dự thi

Theo báo cáo tổng kết, sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5-2026), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm. Toàn thành phố tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so với năm 2025.

Trong đó, hơn 144.000 bài dự thi đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cho thấy sự quan tâm, chủ động tham gia của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự góp mặt của các bậc lão thành cách mạng và bạn bè quốc tế cũng góp phần mở rộng sức lan tỏa của cuộc thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đáng chú ý, sức hút của cuộc thi không chỉ thể hiện qua số lượng tác phẩm, mà còn ở sự tham gia đông đảo, đa dạng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, tinh thần nêu gương của nhiều đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã góp phần khuyến khích, lan tỏa trách nhiệm và ý thức tham gia trong toàn hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: Quang Thái

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương và Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: Quang Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể xuất sắc trong cuộc thi. Ảnh: Quang Thái

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 thể loại để trao giải cấp thành phố.

Cùng với đó, Ban tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Tại hội nghị, 25 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 10 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi. Ban tổ chức công nhận và trao thưởng cho 126 tác phẩm xuất sắc đoạt giải chính thức của Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể: 7 giải Nhất, 24 giải Nhì, 28 giải Ba, 56 giải Khuyến khích, 8 giải Triển vọng và 3 giải phụ (1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và 1 giải cho thí sinh là người nước ngoài tham gia cuộc thi).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao 7 giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Quang Thái

Đưa kết quả cuộc thi vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá, nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao, như: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

“Những kết quả đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Quang Thái

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động hơn, sắc bén hơn và hiệu quả hơn. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 89-KL/TW của Bộ Chính trị. Xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Quang Thái

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền. Kiên trì phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có sức thuyết phục; kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, bản lĩnh, tư duy lý luận và khả năng vận dụng thực tiễn; xây dựng lực lượng nòng cốt có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức cuộc thi. Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy chủ động đổi mới cách thức triển khai; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, nhất là 126 xã, phường. Lấy chất lượng, tính thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm làm thước đo hiệu quả; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

Nhóm tác giả đoạt giải Ba của Cuộc thi. Ảnh: Quang Thái

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, thành công của cuộc thi hôm nay phải được tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Mỗi tác phẩm có giá trị phải góp phần củng cố niềm tin; mỗi cán bộ, đảng viên phải là một nhân tố tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mỗi cấp ủy phải thực sự là một địa chỉ tin cậy trong định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Với tinh thần đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Thủ đô sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được ghi nhận với nhiều thành tích. Trong đó, Phòng Thời sự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Ở hạng mục giải thưởng tác phẩm, nhóm tác giả Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Thúy (phóng viên Phòng Thời sự) đoạt giải Nhất thể loại phát thanh. Tác giả Trần Thị Huyền Thương đoạt giải Nhì. Nhóm tác giả Hoàng Thị Ngọc Ánh, Võ Hoài Nam và nhóm tác giả Vũ Thu Thủy, Quách Ngọc Trường, Nguyễn Ngọc Dũng đoạt giải Ba.