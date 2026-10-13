Hà Nội trao 126 giải thưởng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THÁI QUANG)

Sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 3 đến hết tháng 5/2026), Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu-năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô, số lượng và chất lượng tác phẩm.

Thành phố tiếp nhận 272.225 bài dự thi từ 155 đơn vị, địa phương, tăng 200% so năm 2025.

Trong đó, hơn 144.000 bài dự thi đến từ khối học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, cho thấy sự quan tâm, chủ động tham gia của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự góp mặt của các bậc lão thành cách mạng và bạn bè quốc tế cũng góp phần mở rộng sức lan tỏa của cuộc thi.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc. (Ảnh: THÁI QUANG)

Sức hút của cuộc thi không chỉ thể hiện qua số lượng tác phẩm, mà còn ở sự tham gia đông đảo, đa dạng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nhiều đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nêu gương tham gia, góp phần khuyến khích, lan tỏa trách nhiệm và ý thức tham gia trong toàn hệ thống chính trị.

Từ hơn 500 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, qua quá trình chấm độc lập, khách quan, công tâm và rà soát kỹ thuật nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn 126 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 thể loại để trao giải cấp thành phố. Cùng với đó, Ban tổ chức lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng tốt để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao giải Nhất cho các tác giả. (Ảnh: THÁI QUANG)

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá, nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn, có tính thời sự và thực tiễn cao, như: sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quyết sách chiến lược phát triển đất nước, Thủ đô trong giai đoạn mới.

“Những kết quả đó khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng cao, đòi hỏi phải chủ động hơn, sắc bén hơn và hiệu quả hơn. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị của thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; kiên trì phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, có sức thuyết phục; kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đồng chí cũng đề nghị phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, bản lĩnh, tư duy lý luận và khả năng vận dụng thực tiễn; xây dựng lực lượng nòng cốt có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.