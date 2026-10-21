Hà Nội trang nghiêm tiếp nhận 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 21/10, máy bay quân sự CASA-295 số hiệu 8901 đưa 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ đến sân bay Gia Lâm (Hà Nội), kết thúc hành trình bay kéo dài khoảng 3 giờ. Tại đây, các lực lượng đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao mẫu sinh phẩm trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, các cán bộ, chiến sĩ không quân khẩn trương triển khai nhiệm vụ đưa những thùng chứa mẫu sinh phẩm xuống an toàn. Từng thùng được vận chuyển cẩn trọng, sắp xếp theo thứ tự để phục vụ công tác kiểm tra, tiếp nhận và bàn giao.

Tại khu vực tiếp nhận, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Không khí trang nghiêm bao trùm buổi lễ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sau nghi thức tưởng niệm, các lực lượng phối hợp thực hiện bàn giao những thùng chứa mẫu sinh phẩm. Đoàn phương tiện chuyên dụng được bố trí sẵn tại sân bay để phục vụ công tác vận chuyển.

Toàn bộ 8.453 mẫu sinh phẩm sẽ được chuyển đến Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để tiến hành giám định ADN. Đây là bước quan trọng nhằm xây dựng, bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc tiếp nhận và đưa mẫu sinh phẩm vào giám định nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi kết quả giám định thành công không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra hy vọng đoàn tụ cho những gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm được người thân.

Hành trình từ Cần Thơ đến Hà Nội khép lại, nhưng chặng đường tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ vẫn đang tiếp tục. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Toàn cảnh máy bay CASA-295 tại Cần Thơ.

Lãnh đạo Quân khu 9, Quân chủng Phòng không – Không quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phố di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay quân sự.

Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đưa mẫu sinh phẩm lên máy bay.

Vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm ở Cần Thơ ngày 21/10.

Cán bộ, chiến sĩ Không quân đưa các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ xuống máy bay tại sân bay Gia Lâm.

Những thùng chứa mẫu sinh phẩm được sắp xếp trên hệ thống giá đỡ trong khoang vận tải máy bay CASA-295.

Chiến sĩ Không quân kiểm tra, sắp xếp các thùng chứa mẫu sinh phẩm phục vụ công tác bàn giao.

Các thùng chứa mẫu sinh phẩm được đánh số, phân loại phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ trang nghiêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ tiếp nhận ở Hà Nội.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân dâng hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nghi thức di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng tới Viện Pháp y Quân đội.

Đoàn xe chuyên dụng được bố trí sẵn tại sân bay Gia Lâm phục vụ vận chuyển mẫu sinh phẩm đến đơn vị giám định.

Lực lượng Không quân điều tiết phương tiện vận chuyển mẫu sinh phẩm sau lễ tiếp nhận tại Hà Nội.