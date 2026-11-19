Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với UBND và Công an xã Phù Đổng tổ chức chương trình tại 5 trường mầm non công lập, gồm: Yên Thường, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức và Yên Viên.

Báo cáo viên, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mầm non kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn.

Theo thống kê, các trường có gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và khoảng 1.700 trẻ từ 2-5 tuổi. Đây là nhóm cần được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn, bởi trẻ nhỏ còn hạn chế trong nhận biết nguy hiểm và khả năng tự bảo vệ khi xảy ra sự cố.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong trường học, nhất là sự cố liên quan đến hệ thống điện, thiết bị điện, khu vực bếp ăn và việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Tại chương trình, báo cáo viên Đại úy Nguyễn Tuấn Đức hướng dẫn cách kiểm tra, bảo quản và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; quy trình báo động, thông tin cho lực lượng chức năng, tổ chức thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Giáo viên, nhân viên cũng được lưu ý về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho trẻ. Khi xảy ra cháy, nổ, người phụ trách cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng tập hợp, kiểm đếm số trẻ, hướng dẫn các em di chuyển theo phương án thoát nạn đã xây dựng và đưa đến khu vực an toàn. Trẻ không được tự ý di chuyển hoặc quay lại nơi đang có nguy hiểm.

Với trẻ mầm non, nội dung hướng dẫn được truyền đạt bằng hình thức trực quan, phù hợp với từng độ tuổi. Các em được làm quen với tín hiệu báo động, thực hành di chuyển theo hướng dẫn của giáo viên và cán bộ, chiến sĩ trong tình huống cháy, nổ giả định.

Trẻ cũng được hướng dẫn cách di chuyển khi gặp khói như cúi thấp người, dùng khăn hoặc vật dụng phù hợp che mũi, miệng và nhanh chóng tìm lối thoát an toàn. Các em được nhắc nhở không chen lấn, xô đẩy, trốn vào góc khuất, nhà vệ sinh hoặc quay lại khu vực nguy hiểm; đồng thời ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp 114 và nghe theo hướng dẫn của người lớn.

Đại diện Trường Mầm non Ninh Hiệp cho biết, cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng lực lượng công an. Việc trải nghiệm ngay tại trường giúp trẻ bước đầu nhận biết nguy cơ cháy, nổ, làm quen với kỹ năng thoát hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Qua đó, đội ngũ nhà trường cũng củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Cùng chia sẻ về công tác bảo đảm an toàn tại trường học, đại diện Trường Mầm non Yên Thường cho biết, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn là nhiệm vụ được nhà trường chú trọng. Đặc biệt, trong môi trường giáo dục mầm non, giáo viên cần chủ động phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp để bảo vệ trẻ.

Thông qua hoạt động tập huấn, cán bộ, giáo viên, nhân viên được củng cố kiến thức nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, chủ động xử lý sự cố và thực hiện phương án sơ tán trẻ đến nơi an toàn. Mỗi giáo viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục mà còn phải chủ động bảo vệ trẻ trước các nguy cơ mất an toàn.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nội dung thực hành sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện thực tế tại các trường.

Một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mầm non tham gia hoạt động tuyên truyền, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn tại xã Phù Đổng, Hà Nội.