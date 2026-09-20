Hà Nội trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên, học sinh

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội phối hợp UBND xã Phù Đổng tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 200 cán bộ, giáo viên và thành viên các đội PCCC cơ sở tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.

Cán bộ PCCC hướng dẫn khoảng 200 cán bộ, giáo viên và thành viên đội PCCC cơ sở thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại xã Phù Đổng.

Nội dung tập huấn tập trung vào kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; tổ chức thoát nạn, quản lý và bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh.

Tuyên truyền viên của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, giáo viên và lực lượng PCCC, CNCH cơ sở.

Cán bộ, giáo viên các trường học tại xã Phù Đổng thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các học viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong trường học, nhất là tại khu vực sử dụng điện, thiết bị điện, sạc pin, bếp ăn, khí gas, phòng thí nghiệm, hóa chất, kho, thư viện và nơi lưu trữ thiết bị dạy học.

Quy trình báo cháy, báo sự cố qua số điện thoại 114; tổ chức báo động, cắt điện khi bảo đảm an toàn; hướng dẫn thoát nạn, tập kết và kiểm đếm người cũng được phổ biến. Giáo viên được hướng dẫn hỗ trợ trẻ nhỏ, học sinh khuyết tật hoặc người hạn chế khả năng vận động, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, tuyên truyền viên giới thiệu phương pháp xây dựng kế hoạch, lồng ghép kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH vào hoạt động giáo dục theo Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT và bộ tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-BGDĐT. Nội dung, phương pháp được lựa chọn phù hợp với từng cấp học.

Cùng với lý thuyết, học viên thực hành phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thoát nạn tại trường học. Các kỹ năng gồm nhận biết, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; di chuyển trong môi trường có khói; xử lý khi quần áo bén lửa; sơ cấp cứu ban đầu, vận chuyển người bị nạn và giải quyết tình huống giả định.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Kiến Hưng (phường Kiến Hưng) thực hành kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy, nổ.

Tại phường Kiến Hưng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15 phối hợp UBND, Công an phường và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kiến Hưng tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 800 học sinh cùng toàn thể giáo viên.

Báo cáo viên hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh nhận diện nguy cơ cháy, nổ từ việc nghịch lửa, sử dụng điện, gas không an toàn.

Khi xảy ra cháy, học sinh được hướng dẫn báo động, hô hoán, gọi số 114; dùng khăn ướt che mũi, miệng, cúi thấp người khi di chuyển, không sử dụng thang máy hoặc trốn trong tủ, gầm giường.

Các em cũng được trang bị kiến thức xử lý khi mắc kẹt trong thang máy và phòng, chống đuối nước. Giáo viên được hướng dẫn tổ chức sơ tán học sinh và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Đại diện nhà trường cho hay, giáo viên và học sinh trực tiếp trải nghiệm thoát nạn trong môi trường mô phỏng khói độc, thực hành xử lý tình huống giả định, qua đó rèn luyện khả năng bình tĩnh và tự bảo vệ khi xảy ra sự cố.

Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho giáo viên, học sinh, tăng khả năng ứng phó với các tình huống mất an toàn và hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn.