Hà Nội trang bị kiến thức về quản lý kinh doanh đa cấp

Báo cáo viên trình bày kinh nghiệm điều tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện Công an thành phố Hà Nội, phòng Kinh tế các xã, phường và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình tập huấn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời, kịp thời cập nhật, phổ biến những quy định mới của pháp luật, nhất là các quy định tại Nghị định số 137/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật những nội dung quan trọng của Nghị định số 137/2026/NĐ-CP. Trong đó, tập trung vào bối cảnh xây dựng, những điểm mới đáng chú ý và những vấn đề cần lưu ý đối với địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, gắn với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó là giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội, những nội dung được trao đổi tại Hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tại địa phương; đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Hội nghị thu hút đông đảo các cán bộ làm công tác quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp tham gia tập huấn.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Công thương Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2027.

Theo đó, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội chịu trách nhiệm tiếp nhận, xác nhận các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đăng ký và thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động của cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Lãnh đạo Sở Công thương cũng nhận ủy quyền xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp…