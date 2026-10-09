Hà Nội: Trải nghiệm thực tế ảo, sống lại những thời khắc lịch sử thiêng liêng

Đưa lịch sử đến gần công chúng bằng công nghệ số

Phố sách Hà Nội sẵn sàng phục vụ công chúng trải nghiệm chương trình

Trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10, tạo điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa hướng về lịch sử Thủ đô.

Điểm đặc biệt của chương trình là ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), mở ra phương thức tiếp cận lịch sử trực quan, sinh động, giúp người tham gia có cơ hội cảm nhận những dấu mốc đáng nhớ thông qua không gian trải nghiệm số.

Thay vì chỉ tìm hiểu lịch sử qua sách, báo, hình ảnh hay các tư liệu truyền thống, công nghệ thực tế ảo cho phép tái hiện không gian ba chiều, kết hợp hình ảnh, âm thanh và các yếu tố tương tác. Qua đó, những câu chuyện lịch sử có thể trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Chương trình hướng tới việc kết nối giá trị lịch sử với những thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần đổi mới phương thức truyền tải kiến thức và nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống.

Người dân tham gia trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”

Ngày 10/10/1954 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Hà Nội, khi Thủ đô được giải phóng, mở ra thời kỳ mới trong tiến trình xây dựng và phát triển. Hình ảnh đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản Thủ đô đã trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trải qua 72 năm, những giá trị lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô vẫn được gìn giữ và phát huy, trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng đối với các thế hệ người dân Hà Nội.

Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế ảo, chương trình góp phần khơi gợi sự quan tâm đến lịch sử, giúp người tham gia hiểu rõ hơn ý nghĩa của những sự kiện trọng đại, đồng thời trân trọng những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Lan tỏa giá trị lịch sử trong không gian văn hóa đọc

Việc lựa chọn Phố sách Hà Nội làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp giữa văn hóa đọc, giáo dục lịch sử và ứng dụng công nghệ số.

Nằm trên phố 19 tháng 12, Phố sách Hà Nội từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân và du khách. Không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá sách, không gian này còn góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tìm hiểu tri thức và lan tỏa những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Sự kết hợp giữa sách và công nghệ thực tế ảo tạo điều kiện để công chúng tiếp cận lịch sử bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu sách mang đến chiều sâu kiến thức và những tư liệu có giá trị, công nghệ số góp phần tăng tính trực quan, khơi gợi sự tò mò và hứng thú khám phá.

Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ, việc ứng dụng công nghệ trong giới thiệu lịch sử có thể tạo ra những trải nghiệm học tập mới mẻ, giúp kiến thức không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ sự kiện mà còn gắn với cảm xúc và nhận thức.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, khi các giá trị di sản, lịch sử ngày càng được giới thiệu thông qua những nền tảng và phương thức truyền thông hiện đại.

Bên cạnh ý nghĩa giáo dục, những hoạt động trải nghiệm công nghệ gắn với lịch sử còn góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa, tăng sức hấp dẫn của các không gian công cộng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Trong quá trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn những giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức quảng bá văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” là một hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối lịch sử với công nghệ, quá khứ với hiện tại, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Các cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng"

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10/2026, chương trình được kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa ý nghĩa, đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, trân trọng giá trị hòa bình và tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.