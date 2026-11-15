Hà Nội: Trải nghiệm lịch sử Thủ đô qua triển lãm tem bưu chính số

Trong hai ngày 14 và 15/11, từ 8h đến 17h30, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Công ty Tem Bưu chính phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Holomia tổ chức triển lãm tương tác "Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số" tại Bưu điện Hà Nội, số 75 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ thông điệp "Lớp ký ức số trong không gian thật", triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR), đưa những tư liệu lịch sử ngành Bưu chính và các mẫu tem tiêu biểu về Thủ đô vào không gian số thông qua công nghệ số hóa 3D và hiệu ứng tương tác.

Tại đây, khách tham quan có thể quan sát, tương tác với các vật thể 3D, khám phá hình ảnh, hiện vật và những câu chuyện gắn với lịch sử ngành Bưu chính cũng như quá trình hình thành, phát triển của Hà Nội.

Thông qua các mẫu tem được số hóa, nhiều dấu mốc lịch sử của Thủ đô được tái hiện trực quan, từ thành Cổ Loa – kinh đô của nhà nước Âu Lạc, sự kiện vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô năm 1010 đến ngày Giải phóng Thủ đô năm 1954 và diện mạo Hà Nội hiện đại hôm nay.

Mỗi con tem trở thành một lát cắt lịch sử, khắc họa hành trình phát triển của Hà Nội, từ "Thành phố vì Hòa bình" đến "Thành phố sáng tạo" trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Triển lãm tương tác "Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số" diễn ra từ ngày ngày 14 và 15/11 (Ảnh: Thanh Hà).

Theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Quang Hải, tem bưu chính không chỉ lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, kiến trúc mà còn là sản phẩm văn hóa giàu giá trị cần tiếp tục được phát huy trong đời sống hiện đại.

Thông qua triển lãm, đơn vị mong muốn đổi mới cách công chúng tiếp cận tem bưu chính bằng việc kết hợp giá trị truyền thống với công nghệ thực tế hỗn hợp. Qua đó, mỗi con tem không chỉ là hiện vật để ngắm nhìn mà còn trở thành trải nghiệm khám phá lịch sử, văn hóa.

Bên cạnh không gian công nghệ MR, triển lãm còn giới thiệu 10 khung tem bưu chính với chủ đề "Tem: Kiến trúc và Di sản", gồm hai chuyên đề sưu tập.

Trong đó, chuyên đề "Hà Nội thành phố tôi yêu" của nhà sưu tập Phạm Hào giới thiệu các bộ tem khắc họa diện mạo Thủ đô qua những di tích tiêu biểu như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột; kiến trúc phố cổ, phố Pháp thế kỷ XIX, cùng nét đặc sắc của bốn mùa hoa và ẩm thực Hà thành.

Chuyên đề "Di sản kiến trúc Việt Nam trên tem bưu chính" của nhà sưu tập Vũ Văn Tỵ phác họa hành trình hơn 4.000 năm kiến trúc dân tộc, từ thời Văn Lang – Âu Lạc, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc thiểu số đến các di sản thế giới và công trình kiến trúc đương đại.