Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, xây dựng, PCCC

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao và vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC. Việc rà soát phải xác định cụ thể từng cơ sở, chủ sở hữu hoặc người quản lý, ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa, tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, điều kiện an toàn PCCC, tình trạng hoạt động thực tế, mức độ vi phạm và biện pháp xử lý tiếp theo.

Điểm cốt lõi của kế hoạch là chuyển từ rà soát, thống kê sang xử lý có địa chỉ và có người chịu trách nhiệm. Thành phố đưa ra nguyên tắc “rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”. Kết quả xử lý các công trình, cơ sở vi phạm sẽ được theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đưa vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công.

Không để “xử lý trên giấy”

Hà Nội chia quá trình thực hiện thành hai giai đoạn. Trước ngày 30/9/2026, các xã, phường phải hoàn thành tổng rà soát, thống kê toàn bộ đối tượng thuộc phạm vi kế hoạch. Sau đó, căn cứ kết quả rà soát và thẩm quyền quản lý, từng trường hợp phải được xây dựng phương án xử lý cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp và lộ trình thực hiện; mục tiêu hoàn thành xử lý các trường hợp thuộc diện phải xử lý trong quý II/2027.

Hà Nội sẽ tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao và vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu các địa phương phân loại công trình theo mức độ vi phạm và nguy cơ cháy, nổ. Những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động phải được áp dụng ngay các biện pháp cần thiết để chấm dứt hoạt động, không để tiếp tục tồn tại nguy cơ mất an toàn.

Yêu cầu này được cụ thể hóa bằng quy định: “Việc kiểm tra, xử lý phải thực hiện nghiêm, triệt để và thực chất, không để tình trạng ‘xử lý trên giấy’, tái vi phạm hoặc hoạt động trở lại khi chưa đủ điều kiện; tuyệt đối không để phát sinh công trình, cơ sở vi phạm mới.” Những địa bàn, lĩnh vực để vi phạm kéo dài, có nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt các trường hợp đã được phát hiện, cảnh báo nhưng không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm, phải xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu theo quy định.

Cùng với xử lý trực tiếp, Hà Nội cũng đặt yêu cầu kiểm soát các điều kiện để cơ sở vi phạm tiếp tục hoạt động. Sở Xây dựng được giao rà soát việc cung cấp nước đối với 100% cơ sở, công trình vi phạm; Sở Công Thương chỉ đạo rà soát hợp đồng cung ứng điện và thực hiện giảm, ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp thuộc diện phải xử lý theo quy định. UBND cấp xã cũng được yêu cầu chủ động áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước theo quy định.

Trách nhiệm người đứng đầu

Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch là việc gắn tiến độ xử lý với trách nhiệm quản lý. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về việc tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn. Các xã, phường phải lập danh mục từng cơ sở, xác định rõ nội dung vi phạm, biện pháp xử lý, thời hạn hoàn thành và cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm.

Không dừng ở việc giao nhiệm vụ, Thành phố yêu cầu xây dựng lộ trình xử lý chi tiết theo từng tháng, từng quý đối với từng trường hợp. Kết quả được đưa lên hệ thống thực hiện nhiệm vụ (KPI) hằng tháng, hằng quý và trở thành một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách.

Cơ chế này tiếp tục được nhấn mạnh ở cấp Thành phố. Sở Nội vụ được giao căn cứ kết quả, tiến độ thực hiện để tham mưu kiểm tra đột xuất tại những địa bàn phát sinh vi phạm mới, có nhiều trường hợp chậm xử lý hoặc xảy ra cháy nghiêm trọng tại các cơ sở vi phạm. Thành phố yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, né tránh, đùn đẩy hoặc chậm xử lý những trường hợp đã được phát hiện, cảnh báo.

Theo kế hoạch, các đơn vị phải báo cáo kết quả tổng rà soát trước ngày 30/9/2026; định kỳ trước ngày 15 hằng tháng phải báo cáo rõ số cơ sở phải xử lý, số đã xử lý, số còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đây là cơ sở để Thành phố theo dõi tiến độ thay vì chỉ kiểm tra theo từng đợt.

Với cách tiếp cận này, Hà Nội đặt trọng tâm không chỉ ở việc phát hiện vi phạm, mà quan trọng hơn là xác định ai chịu trách nhiệm, xử lý bằng biện pháp nào, hoàn thành vào thời điểm nào và kết quả thực tế ra sao. Yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả” được đưa vào cơ chế theo dõi, đánh giá, qua đó hướng tới xử lý thực chất các tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn.