Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND (ngày 24-9-2026) về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổng rà soát, đánh giá thực trạng, lập đầy đủ danh sách các công trình, cơ sở có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Từng trường hợp phải được phân loại, xác định cụ thể hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp xử lý đã thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả rà soát, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý dứt điểm theo từng ngành, lĩnh vực.

Kế hoạch được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổng rà soát, thống kê toàn bộ đối tượng thuộc phạm vi kế hoạch trên địa bàn từng xã, phường, hoàn thành trước ngày 30-9-2026. Giai đoạn 2 là phân loại và tổ chức tập trung xử lý.

Theo đó, căn cứ kết quả rà soát, các đơn vị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và lộ trình đối với từng trường hợp, bảo đảm xử lý dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý II-2027.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cung cấp nước sạch khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng hợp đồng cung ứng dịch vụ nước đối với 100% cơ sở, công trình vi phạm. Trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện ngay việc giảm, ngừng cung cấp nước đối với các công trình ký kết hợp đồng không đúng quy định pháp luật.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND cấp xã giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng - đô thị chủ trì, phối hợp với các sở liên quan rà soát từng trường hợp; tham mưu giải pháp, biện pháp và lộ trình xử lý nghiêm, triệt để các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm.

Đợt cao điểm phải lập danh mục toàn bộ công trình, cơ sở, trong đó xác định rõ địa điểm, chủ sở hữu, người quản lý, ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa, tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy...