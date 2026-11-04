Hà Nội tổng kiểm tra xe đưa đón học sinh

Từ sáng 3/11, tại khu vực cột đồng hồ đối diện Sân vận động Mỹ Đình, Đội Kiểm tra khu vực 2 thuộc Phòng kiểm tra giao thông vận tải Hà Nội do ông Trần Việt Hải, đội trưởng tổ chức kiểm tra hơn 300 xe ô tô đưa đón học sinh, tập trung rà soát điều kiện phương tiện, giấy tờ lái xe và các thiết bị bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo kế hoạch từ ngày 3 - 5/11, Đội Kiểm tra khu vực 2 sẽ phối hợp ban giám hiệu các nhà trường, đơn vị vận chuyển, tiến hành kiểm tra hơn 1.000 xe ô tô khách hợp đồng đưa đón học sinh, tập trung rà soát điều kiện phương tiện, lái xe và các thiết bị bảo đảm an toàn cho học sinh. Tập trung chủ yếu trên địa bàn một số phường như Cầu Giấy, Yên Hoà, Từ Liêm, Đông Ngạc, Giảng Võ, Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Tây Mỗ, Đại Mỗ...

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra giấy tờ phương tiện và người điều khiển, gồm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Đối với điều kiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hợp đồng, thời hạn sử dụng phù hiệu, việc niêm yết cụm từ "XE HỢP ĐỒNG" và dấu hiệu nhận biết xe chở học sinh theo quy định.

Hàng trăm xe đưa đón học sinh được tập kết tại khu vực Mỹ Đình để phục vụ việc kiểm tra

Đáng chú ý, các thiết bị phục vụ giám sát và bảo đảm an toàn cho học sinh được kiểm tra kỹ, gồm thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh lái xe, camera ghi nhận hình ảnh học sinh, thiết bị cảnh báo và chống bỏ quên trẻ em trên xe. Lực lượng chức năng cũng rà soát thẻ nhận dạng của lái xe, chứng chỉ tập huấn, việc bố trí nhân viên phục vụ, dây đai an toàn, dụng cụ thoát hiểm và số lượng bình chữa cháy trên phương tiện.

Ông Lê Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Kiểm tra GTVT, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, nhất là vận chuyển trẻ em mầm non, học sinh, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội vào đầu tháng 10 vừa qua về tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố.

Lực lượng kiểm tra kiểm tra từng xe đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn nhất

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu Phòng Kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an các xã, phường rà soát hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, kiểm tra các điểm có hiện tượng đón, trả khách không đúng quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng phải cam kết không sử dụng trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng hoặc địa điểm cố định khác làm nơi tập kết hàng hóa, đón, trả khách sai quy định.

Đặc biệt, các đơn vị không được bán vé, nhận đặt chỗ cho hành khách dưới mọi hình thức; không thu tiền ngoài hợp đồng; không ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

Đối với hoạt động đưa đón học sinh, Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, giấy phép kinh doanh, hình thức kinh doanh đã đăng ký, việc sử dụng lái xe và người quản lý tham gia hoạt động vận tải.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận tải, Sở Xây dựng cũng đề nghị các trường học có hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô theo hợp đồng phối hợp kiểm tra các điều kiện thực tế của phương tiện, người lái và các yêu cầu về an toàn giao thông.

Các trường cần yêu cầu doanh nghiệp vận tải và lái xe tuyệt đối không chở quá số người quy định, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, xe không có phù hiệu "XE HỢP ĐỒNG" hoặc phù hiệu hết hạn; lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển…

Theo quy định tại Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng các điều kiện về an toàn kỹ thuật, trang thiết bị và màu sơn. Cụ thể, xe chuyên dùng kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe, trừ phần cản trước và hai bên cản trước; phía trước và hai bên xe phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở học sinh. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh, phương tiện phải có biển báo nhận biết xe chở học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe. Phương tiện phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh và thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe theo quy chuẩn kỹ thuật. Xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng ghế ngồi phù hợp theo quy định.