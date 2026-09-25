Hà Nội tổng kiểm tra công trình, nhà xưởng vi phạm đất đai, xây dựng, PCCC

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24/9/2026 về tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Hà Nội yêu cầu chính quyền các địa phương quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: HL).

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổng rà soát, đánh giá thực trạng, lập đầy đủ danh sách các công trình, cơ sở có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến vi phạm về PCCC. Từng trường hợp phải được phân loại, xác định cụ thể hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp xử lý đã thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả rà soát, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý dứt điểm theo từng ngành, lĩnh vực.

Kế hoạch được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổng rà soát, thống kê toàn bộ đối tượng thuộc phạm vi kế hoạch trên địa bàn từng xã, phường, hoàn thành trước ngày 30/9.

Giai đoạn 2 là phân loại và tổ chức tập trung xử lý. Căn cứ kết quả rà soát, các đơn vị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và lộ trình đối với từng trường hợp, bảo đảm xử lý dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý II/2027.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cung cấp nước sạch khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng hợp đồng cung ứng dịch vụ nước đối với 100% cơ sở, công trình vi phạm. Trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện ngay việc giảm, ngừng cung cấp nước đối với các công trình ký kết hợp đồng không đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng đồng thời phối hợp UBND cấp xã rà soát các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, sai công năng, vi phạm trật tự xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc địa phương xử lý vi phạm. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác quản lý trật tự xây dựng, kiến nghị xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để phát sinh công trình vi phạm mới.

Đối với công tác PCCC, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, đô thị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND cấp xã xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng đất, thời điểm sử dụng, tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng trường hợp; xác định tình trạng pháp lý về đất đai và kết luận việc sử dụng đất đúng hoặc không đúng mục đích.

Sở Công thương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị bán lẻ điện khẩn trương rà soát thực trạng hợp đồng cung ứng điện đối với 100% cơ sở, công trình vi phạm. Các trường hợp ký kết hợp đồng không đúng quy định phải được giảm, ngừng cung cấp điện theo quy định.

Công an thành phố xây dựng nội dung, tiêu chí rà soát về PCCC; chủ trì kiểm tra, xử lý các tồn tại về PCCC theo phân cấp. Tổng kiểm tra, rà soát các công trình, cơ sở vi phạm quy định về PCCC, công tác quản lý an ninh trật tự, quản lý cư trú, nhất là cơ sở đã có quyết định đình chỉ nhưng vẫn hoạt động và cơ sở còn nhiều tồn tại, vi phạm về PCCC.

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND cấp xã giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng - đô thị chủ trì, phối hợp với các sở liên quan rà soát từng trường hợp; tham mưu giải pháp, biện pháp và lộ trình xử lý nghiêm, triệt để các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu trữ hàng hóa vi phạm.

Đợt cao điểm phải lập danh mục toàn bộ công trình, cơ sở, trong đó xác định rõ địa điểm; chủ sở hữu, người quản lý; ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa; tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường; điều kiện an toàn PCCC; tình trạng hoạt động thực tế; nội dung, mức độ vi phạm; biện pháp xử lý đã thực hiện và biện pháp tiếp theo; thời hạn hoàn thành cùng cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm.