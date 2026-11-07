Hà Nội tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các nhà trọ
Hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đang tổ chức tổng kiểm tra rà soát điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ. Việc chấp hành quy định tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy với loại hình này đang được triển khai nghiêm túc với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân thuê trọ sinh sống và làm việc tại các căn hộ này.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Cao Đức Tôn, Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 15.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tong-kiem-tra-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-nha-tro-246261107154102203.htm