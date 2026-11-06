Hà Nội: Tổng kết và bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc điều hành Quỹ TDND năm 2026

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc điều hành Quỹ TDND được triển khai nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa các kiến thức chuyên sâu về pháp luật, quản trị tài chính, quản trị rủi ro và điều hành hoạt động tín dụng trong giai đoạn chuyển đổi số và phát triển kinh tế số hiện nay.

Theo Báo cáo tổng kết, lớp bồi dưỡng đã thu hút đông đảo học viên là cán bộ chủ chốt, dự nguồn lãnh đạo, giám đốc điều hành các Quỹ TDND trên địa bàn Thành phố. Dưới sự truyền đạt của các chuyên gia đầu ngành đến từ cơ quan quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và Liên minh HTX Hà Nội, các học viên không chỉ được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất mà còn được thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tiễn tại cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Huy, Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hà Nội trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, ông Nguyễn Mạnh Huy, Chủ tịch Liên minh HTX TP. Hà Nội ghi nhận và biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, thông qua lớp bồi dưỡng đã duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, bám sát tôn chỉ mục đích là hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

“Quỹ TDND là loại hình tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, có vai trò thiết thực trong việc hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống và góp phần hạn chế tín dụng phi chính thức tại địa phương. Khác với các tổ chức tín dụng thông thường, giá trị cốt lõi của Quỹ TDND được đo lường bằng niềm tin của thành viên và sự gắn bó với cộng đồng”, Chủ tịch Liên minh HTX Hà Nội nhấn mạnh.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố đề nghị đội ngũ Giám đốc điều hành các QTDND luôn đặt sự an toàn và phát triển bền vững lên hàng đầu, không chạy theo quy mô hay thành tích trước mắt mà xem nhẹ chất lượng tín dụng và quản trị rủi ro.

Đồng thời, cần không ngừng nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm tra, giám sát nội bộ.

Các QTDND phải lấy thành viên làm trung tâm trong mọi hoạt động, duy trì tôn chỉ tương trợ, hợp tác để thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân.

Bên cạnh đó, cần chủ động đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn thông tin và thường xuyên bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ.

Việc hoàn thành khóa học và đón nhận chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ là tiền đề quan trọng giúp đội ngũ Giám đốc điều hành các Quỹ TDND tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, đổi mới tư duy quản trị, vận hành đơn vị tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên.