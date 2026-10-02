Hà Nội tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thay mặt UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu đã tặng lẵng hoa chúc mừng Diễn đàn. Đồng thời trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HanoiBA.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cũng đã trao tặng Bằng khen cho 18 doanh nghiệp và 16 doanh nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Chị Lê Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực DGroup được vinh danh Top30. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tối cùng ngày, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) cũng đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2026. Đây là giải thưởng được tổ chức định kỳ từ năm 2003, dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, giao HanoiBA triển khai.

10 doanh nhân trẻ đã vinh dự được trao giải thưởng Doanh nhân trẻ Thăng Long năm 2026. Tiêu biểu là anh Đỗ Hữu Hưng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Interspace Việt Nam; chị Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa; anh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bateco Việt Nam…

Top10 và Top30 doanh nhân trẻ được vinh danh. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cùng với Top10 Doanh nhân trẻ Thăng Long, HanoiBA cũng tôn vinh Top30 Doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2026. Trong số này có nhiều doanh nhân đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của HanoiBA và kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung.

Tiêu biểu là chị Lê Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực DGroup; anh Tống Duy Ngũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Techone; chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam; anh Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần MadinChem…

Hai giải thưởng được trao tối 2-10 nhằm ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các doanh nhân trong sản xuất - kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đây cũng là bệ phóng giúp doanh nhân trẻ cất cánh, vươn tầm, sánh vai cùng nhiều thế hệ doanh nhân trẻ xuất sắc đã được ghi nhận 23 năm qua.