Chiều 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã công bố chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND Thành phố, Hà Nội tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/6/2026 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 664/KH-SVHTT ngày 30/7/2026. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nghệ thuật và tổ chức liên quan thực hiện chương trình.

Đây là chương trình của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì thực hiện. Quy mô dự kiến khoảng 3.500 - 4.000 người, với đại biểu các cơ quan Trung ương, Thành phố, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí cùng đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và Nhân dân.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước. Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Đạo diễn Hoàng Công Cường (bên trái) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội (bên phải) tại họp báo. (Ảnh: Huy Khánh).

“Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa. Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, ông Phạm Xuân Tài nói.

Sự kiện được tổ chức như một ngày hội cộng đồng mang tính biểu trưng nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội, khẳng định vị thế Thủ đô là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Đồng thời, chương trình huy động sự tham gia của cơ quan, đơn vị, nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ, cộng đồng dân cư và đông đảo Nhân dân để bảo tồn, thực hành và trao truyền giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tại buổi họp báo, đạo diễn Hoàng Công Cường thông tin: “Năm nay chúng ta lựa chọn biểu tượng 'Lưỡng long chầu nguyệt' gắn với dấu ấn lịch sử của Thủ đô, khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Lưỡng Long Chầu Nguyệt là một câu chuyện xuyên suốt hình trình văn hóa vùng đất Thăng Long, nơi hội tụ tất cả các nền văn hóa trong dòng chảy văn hóa của cả nước. Chầu nguyệt, nguyệt là ánh trăng, là ánh sáng, và ở giữa biểu tượng của nguyệt là logo của ngày văn hóa để tôn vinh tất cả những di sản văn hóa của Việt Nam”.

Song song với các sân khấu ngoài trời, hai nhà hát tại khu vực trung tâm có chương trình phục vụ khán giả riêng từ ngày 21 - 24/11. Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2 - 3 suất diễn/ngày, mỗi suất khoảng 30 phút về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh, kèm giao lưu nghệ sĩ và tặng ảnh lưu niệm. Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng lên 4 - 5 suất múa rối nước/ngày, bổ sung tiết mục dàn dựng riêng cho sự kiện và tổ chức không gian trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống.

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện diễn ra vào tối 22/11 tại hồ Hoàn Kiếm với hai suất trình diễn ánh sáng nghệ thuật, từ 20h00 - 20h30 và 21h00 - 21h30. Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Trong 4 ngày từ 21 - 24/11, không gian trưng bày, trải nghiệm di sản và công nghệ số cũng được mở rộng tại nhiều địa điểm trung tâm. Bên cạnh đó, công chúng có thể tham quan trưng bày văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ tại số 45 Tràng Tiền, triển lãm nghệ thuật kết hợp thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, triển lãm “Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ) và không gian trưng bày “Hà Nội - Thành phố Vì Hòa bình & Sáng tạo” tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 47 Hàng Dầu).