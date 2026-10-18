Hà Nội tôn vinh các ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính có khả năng ứng dụng cao

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 3 - năm 2026”, nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, khuyến khích các sáng kiến mới có tính đột phá, khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 12 thành viên, là lãnh đạo các sở, ngành và tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng làm Trưởng ban. Hai Phó Trưởng ban gồm Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu, giữ vai trò Phó Trưởng ban thường trực, và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân.

Những năm qua, TP Hà Nội ứng dụng nhiều giải pháp cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Chín thành viên còn lại gồm: bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; ông Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Vũ Huy Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Tạ Minh Thuận, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Toàn bộ quá trình tiếp nhận, rà soát, phân loại, đánh giá và chấm điểm các bài dự thi đều được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và chính xác. Trong suốt tiến trình diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, trực tiếp xem xét, giải quyết hoặc đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Khi cuộc thi kết thúc, Ban Tổ chức xem xét, công nhận kết quả đối với các tập thể, cá nhân hay nhóm tác giả đạt giải, đồng thời chỉ đạo công tác công bố kết quả, tổng kết và trao giải. Đặc biệt, một nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng của Ban Tổ chức là xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép triển khai thí điểm hoặc nhân rộng các ý tưởng, giải pháp có chất lượng, tính mới, tính khả thi và hiệu quả cao trong thực tế quản lý.

Về cơ chế hoạt động và tài chính, các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và Ban Tổ chức sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Đối với công tác ban hành văn bản, Ban Tổ chức được phép sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố cho các văn bản do Trưởng ban ký, và sử dụng con dấu của Sở Nội vụ đối với các văn bản do các Phó Trưởng ban ký