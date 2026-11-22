Dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương, các sở, ngành của TP. Hà Nội; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được tôn vinh…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, công tác Hội và phong trào nhân đạo của Thủ đô Hà Nội luôn giữ vững vị trí lá cờ đầu của cả nước.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua rất ấn tượng và giàu sức thuyết phục: đội ngũ hùng hậu hơn 700.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, trong giai đoạn 2021-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các cấp Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội đạt trên 1.170 tỉ đồng, trợ giúp kịp thời cho hơn 3,5 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận sự quan tâm của TP. Hà Nội, kịp thời trong việc bố trí, phân công đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách Chữ thập đỏ ở cơ sở. Đây là quyết sách rất đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc để bộ máy tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, bám sát địa bàn và đưa các hoạt động nhân đạo đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng quà và 100.000.000 đồng cho các hoạt động nhân đạo

Đồng thời, ông đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực của Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong thời gian qua, Trung tâm đã làm tốt vai trò là hạt nhân kết nối, phối hợp nhịp nhàng với các cấp Hội của Thủ đô trong công tác vận động nguồn lực, hiến máu tình nguyện, mở rộng mạng lưới liên kết với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, những tấm gương điển hình tiên tiến dù ở bất kỳ cương vị, lứa tuổi nào, bằng tấm lòng nhân ái, các đồng chí, các bác, các anh, các chị luôn có những việc làm cụ thể, âm thầm cống hiến vì cộng đồng, xứng đáng được xã hội trân trọng và tôn vinh.

Để Hội Chữ thập đỏ và phong trào “Người tốt, việc thiện” của Thủ đô tiếp tục tỏa sáng, đi vào chiều sâu và thực chất, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành và tổ chức Hội tiếp tục giữ vững sứ mệnh nhân đạo cao cả, lấy người dân làm trung tâm; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số và chuyên nghiệp hóa; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các thách thức phi truyền thống; nhân rộng các điển hình tiên tiến, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; kiện toàn bộ máy theo hướng tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế Nhân đạo gắn với sinh kế bền vững.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn

“Sức mạnh của lòng nhân ái không nằm ở những điều lớn lao xa vời, mà được kết tinh từ hàng triệu hành động tử tế, bền bỉ và có trách nhiệm mỗi ngày. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an sinh xã hội, thi đua - khen thưởng và hoạt động nhân đạo, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi nhất để các nguồn lực xã hội được khơi thông, lan tỏa mạnh mẽ vì hạnh phúc của nhân dân.

Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và từng người dân Thủ đô hãy tiếp tục chung sức, đồng lòng, nhân lên những hạt giống thiện lành, cùng nhau dệt nên bức tranh nhân ái rạng ngời của Hà Nội - trái tim của cả nước”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, ông Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội cho biết: Hội nghị gặp gỡ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt - việc thiện, Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” năm 2026 được diễn ra trong không khí các cấp Hội thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946-23.11.2026). Đây cũng là dấu mốc đánh dấu 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội (23.11.1957 - 23.11.2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao bằng khen, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng Cộng đồng nhân ái

Năm 2026 dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành; cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” của Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa.

Qua những việc làm đã nổi lên những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc thiện cống hiến nhiệt tình, hết mình với các hoạt động nhân đạo từ thiện, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thủ đô. Họ là minh chứng sống động cho những việc làm tốt, việc làm nhân ái đã và đang được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, năm 2026, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tôn vinh 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Các tấm gương được tôn vinh lần này là những đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp, tham gia đồng hành tích cực trong các chương trình nhân đạo của Hội. Họ là những cán bộ Chữ thập đỏ luôn tích cực, bền bỉ tham gia hoạt động… Mỗi người, mỗi sự đóng góp đều mang lại những giá trị nhân ái, sự hỗ trợ thiết thực nhất tới người cần được trợ giúp và cộng đồng.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội trao tặng 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã dành những sự quan tâm tới người khuyết tật, người yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội và Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Hà Nội.

Các đại biểu thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng cũng như các đối tượng đang được chăm sóc tại đây. Đồng thời trao tặng trên 70 suất quà, mỗi suất gồm sữa, bánh, bim bim… tại khu chăm sóc trẻ khuyết tật.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội trao tặng 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi em 1 suất quà và 1.000.000 đồng; trao tặng 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 1 suất quà và 500.000 đồng. Những phần quà được trao tận tay các em thể hiện sự quan tâm của các đại biểu, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội và cộng đồng đối với người khuyết tật, người kém may mắn trong xã hội.