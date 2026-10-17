Hà Nội tôn vinh 10 nữ nghệ nhân làng nghề tiêu biểu năm 2026

Quang cảnh Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Chương trình là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và hưởng ứng “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026.

Sự kiện diễn ra tại Cụm công nghiệp Vạn Từ, thôn Cựu, xã Chuyên Mỹ, với khoảng 300 đại biểu tham dự, đồng thời được livestream trên fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Tại diễn đàn, các nữ nghệ nhân, nhà quản lý, chuyên gia, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp tập trung thảo luận về việc gìn giữ, trao truyền giá trị nghề truyền thống, phát huy vai trò của nữ nghệ nhân trong phát triển công nghiệp văn hóa và đề xuất các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm làng nghề.

Các ý kiến nhấn mạnh cần chuyển hóa tiếng nói, nguyện vọng của nữ nghệ nhân thành những sáng kiến, cơ chế hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để các chị vừa gìn giữ di sản, vừa trở thành chủ thể sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa Thủ đô.

Phiên thảo luận 2, Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội biểu dương, tôn vinh 10 nữ nghệ nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, đổi mới sản phẩm, truyền dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động.

Các nghệ nhân gồm: Nguyễn Vân Anh (nghề gốm sứ, xã Bát Tràng); Dương Thị Thu Hồng (chế tác gỗ mỹ nghệ, xã Thư Lâm); Lê Thị Lan Hương (nghề làm quạt); Tạ Thu Hương (nghề làm nón lá); Trần Thị Ngọc Lan và Hoàng Thị Phương (nghề dệt lụa Vạn Phúc); Nguyễn Thị Thủy (thiết kế, chế tác đồ thời trang, đan móc túi ví); Nguyễn Thị Hương Thủy (làm hoa, sáng tác tranh hoa đất); Sầm Thị Tình (thêu tay, dệt vải thổ cẩm); Nguyễn Thị Vui (sơn khảm trai, sơn mài).

10 nữ nghệ nhân tiêu biểu làng nghề Hà Nội năm 2026. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Các nữ nghệ nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, biểu trưng và Giấy chứng nhận tôn vinh của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Bên cạnh hoạt động tôn vinh, chương trình còn tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề, góp phần quảng bá giá trị thủ công mỹ nghệ, lan tỏa bản sắc văn hóa làng nghề và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Một số hình ảnh tại Lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề 2026 tại xã Chuyên Mỹ. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phú Xuyên trải nghiệm làm tranh sơn mài tại chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Các nữ nghệ nhân sơn mài làng nghề Bối Khê, xã Chuyên Mỹ tại Lễ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn nghề 2026. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)