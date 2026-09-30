Hà Nội: Toàn cảnh Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc về đích dịp 10/10

Toàn cảnh công trường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc thi công

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng (Hà Nội) dài khoảng 420m, được triển khai từ nhiều năm trước nhưng chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 5/2026, mặt bằng dự án mới được hoàn tất, tạo điều kiện để các đơn vị tiếp tục thi công.

Những ngày cuối tháng 9, trên công trường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy, hàng loạt máy móc cùng công nhân được huy động, làm việc khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ, khối lượng thi công đã đạt hơn 80%. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10.

Tại công trường, công nhân liên tục vệ sinh, thổi bụi, san phẳng mặt bằng để chuẩn bị trải thảm bê tông nhựa.

Một số vị trí đã được lu lèn nền đường, sẵn sàng chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

Hệ thống điện ngầm cũng đang được gấp rút triển khai.

Tại nhiều vị trí khác, công nhân tập trung hoàn thiện dải phân cách, trong khi cây xanh, cây bóng mát được tập kết để chuẩn bị trồng.

Một số đoạn dải phân cách đã hoàn thiện và được phủ xanh.

Hai đoạn tuyến còn lại đang được tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Dưới thời tiết nắng nóng, không khí trên công trường diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp 10/10.

Bà Chính (ở phường Cầu Giấy) cho biết tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do lượng xe lưu thông và dừng đỗ lớn. Bà kỳ vọng dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, cải thiện cảnh quan khu vực. “Người dân mong chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, bà Chính nói.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Mốc tiến độ này đòi hỏi các đơn vị phải triển khai đồng bộ nhiều hạng mục, đồng thời tăng cường phối hợp trong quá trình thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông kết nối khu vực Cầu Giấy - Dịch Vọng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.