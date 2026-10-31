Hà Nội: Toàn cảnh khu đất xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng

Tại kỳ họp thứ bảy ngày 28/10, HĐND Tp.Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4, Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

Dự án thuộc nhóm A được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.418 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Vị trí khu đất dự kiến xây dựng tổ hợp thể thao đa năng hơn 2.500 tỷ đồng (Ảnh: Google maps).

Dự án xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng án được đề xuất triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha thuộc phường Từ Liêm (Hà Nội).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khu đất 4A2.4, Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình hiện nay đã được quây tôn rào chắn, bên trong cỏ mọc um tùm.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 2.523,279 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.418 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Tổ hợp gồm 3 hạng mục chính: nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao 4 tầng nổi, có 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt với sức chứa từ 5.000-6.000 chỗ ngồi. Công trình dự kiến đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu nhiều môn như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball.

Nhà tập luyện cao 8 tầng, được bố trí không gian phù hợp với đặc thù từng bộ môn. Tầng một dự kiến có bể bơi 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 phục vụ những môn như vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 dành cho hoạt động tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, bảo đảm yêu cầu về chiều cao không gian.

Dự án còn xây dựng khu ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Không chỉ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng còn được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. Công trình cũng có thể kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm của Thủ đô.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030.