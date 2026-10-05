Hà Nội: Toàn cảnh hai cầu vượt trên Vành đai 1 dự kiến khai thác cuối năm

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,274km, điểm đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2018 đến năm 2026.

Theo quy hoạch, tuyến đường được đầu tư đồng bộ với mặt cắt ngang khoảng 50m, gồm các hạng mục nền, mặt đường, nút giao, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, tổ chức giao thông và di chuyển các công trình ngầm, nổi. Đáng chú ý, dự án xây dựng 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh nhằm tăng năng lực thông hành, giảm xung đột giao thông tại các nút giao lớn trên tuyến.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Hàng chục đầu máy, công nhân thi công.

Hình hài của cầu vượt đang dần thành hình sau nhiều tháng thi công và đạt khoảng 40% sản lượng.

Công nhân, kỹ sư được bố trí làm việc tại nhiều vị trí, từ thi công kết cấu cầu, lắp dựng dầm đến hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. Máy móc, thiết bị được tập kết, tổ chức thi công theo từng mũi nhằm tranh thủ tối đa thời gian.

Anh Nguyễn Viết Hoàn - công nhân đang thi công tại khu vực cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ cho biết, các đội được yêu cầu bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong từng công đoạn để bảo đảm tiến độ. Đặc biệt, những hạng mục kết cấu cầu đòi hỏi quá trình thi công chính xác, tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Dù mặt bằng thi công chật hẹp, lưu lượng phương tiện qua khu vực lớn, các công nhân vẫn duy trì việc thi công, đồng thời phối hợp với lực lượng tổ chức giao thông để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh được đánh giá có điều kiện thi công phức tạp do đồng thời triển khai dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc.

Đến hết tháng 9/2026, nhà thầu đã hoàn thành khoảng hơn 40% khối lượng công việc.Các hạng mục cọc khoan nhồi tại mố và trụ cầu đã được hoàn thành. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các nhịp dầm, trong đó đốt dầm S4 nằm trên đường găng của công trình, là điều kiện để tiếp tục triển khai các đốt dầm S3 và S5.

Cùng với thi công kết cấu cầu, các đơn vị đang triển khai tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục hoàn thiện.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị tập trung máy móc, phương tiện, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đối với 2 cầu vượt trên tuyến, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Được biết, khi hoàn thành, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục cùng 2 cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực nội đô, tăng khả năng kết nối và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.