Hà Nội: Toàn cảnh đường vành đai 3,5 chờ khép kín

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 là tuyến giao thông trục chính bao quanh Hà Nội, dài khoảng 53km được thiết kế có mặt cắt ngang từ 42-80m.

Tuyến đường kéo dài từ cầu Ngọc Hồi ở phía Nam đến cầu Thượng Cát ở phía Tây Bắc, kết nối hàng loạt trục giao thông quan trọng như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trục Xa La - Thanh Hà, đường trục phía Nam, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32.

Toàn tuyến vành đai 3,5 được chia thành 9 đoạn thành phần với tiến độ đầu tư khác nhau. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đến nay, khoảng 15km đã hoàn thành và đưa vào khai thác, song tuyến vẫn chưa thể vận hành đồng bộ do nhiều hạng mục kết nối.

Dự án đường vành đai 3,5 có chiều dài hơn 50km từ cầu Ngọc Hồi đến cầu Thượng Cát, kết nối hàng loạt trục giao thông quan trọng như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trục Xa La - Thanh Hà, đường trục phía Nam, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32. Trong ảnh là khu vực thi công xây dựng cầu Thượng Cát.

Dự án cầu Thượng Cát vượt sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình dài hơn 5,2km, thiết kế 8 làn xe theo dạng cầu dây văng; trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km, đoạn vượt sông Hồng dài khoảng 780m.

Theo quy hoạch, toàn tuyến Vành đai 3,5 được chia thành 9 đoạn thành phần với tiến độ đầu tư khác nhau. Đến nay, khoảng 15km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo ghi nhận, đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 dài khoảng 3,5km đang được triển khai xây dựng kết hợp giải phóng mặt bằng.

Nổi bật là đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường trục phía Nam dài khoảng 9,5km, quy mô 6 làn xe.

Tuyến đường đã hình thành rõ nét giữa các khu đô thị mới, kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Quang Trung, Thanh Bình và Lê Quang Đạo kéo dài.

Vành đai 3,5 được thiết kế với mặt cắt ngang 42-80m, quy mô 6 làn xe.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất trên toàn tuyến là nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2025 với thiết kế gồm hầm chui, hầm hở và hệ thống cầu nhánh dạng tuabin nhiều tầng.

Nút giao Đại lộ Thăng Long được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32. Công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa các tuyến vành đai và các trục hướng tâm.

Trong ảnh là tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn qua địa phận xã Hoài Đức đã hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 7,5km (thuộc tuyến Vành đai 3,5) hiện cũng đang được đẩy nhanh thi công.

Dự án là mắt xích quan trọng kết nối Hà Nội với Hưng Yên, trong đó đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, đoạn qua Hưng Yên dài khoảng 2,3km.

Công trình có điểm đầu trên tuyến Vành đai 3,5, cách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng; điểm cuối cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đi qua các xã Văn Giang và Phụng Công (Hưng Yên).

Sau khi hoàn thành và khép kín, Vành đai 3,5 được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông chiến lược, giảm tải cho các tuyến vành đai hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Bắc và phía Nam Thủ đô.