Hà Nội: Tổ dân phố số 2 Triều Khúc trao 600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi

Ông Triệu Minh Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2 Triều Khúc, phát biểu tại chương trình

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Tổ dân phố số 2 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Tổ dân phố số 2 tổ chức chương trình Trung thu kể từ khi đơn vị dân cư được kiện toàn sau sắp xếp.

Trước khi thực hiện việc sắp xếp, Triều Khúc là một thôn. Sau khi sắp xếp đơn vị dân cư, địa bàn được tổ chức thành 3 tổ dân phố gồm Tổ dân phố số 1, số 2 và số 3 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Tết Trung thu năm nay đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa đối với Tổ dân phố số 2 khi lần đầu tiên chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi được tổ chức tại sân chơi khu tái định cư Bờ Lờ Triều Khúc. Chương trình không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các cháu thiếu nhi mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.

Theo ông Nguyễn Minh Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2 Triều Khúc, do là tổ dân phố mới được thành lập nên nguồn kinh phí dành cho các hoạt động cộng đồng còn hạn chế. Để có thể tổ chức một chương trình Trung thu đầy đủ, thiết thực cho các cháu, Tổ dân phố đã vận động các hộ gia đình, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm trên địa bàn, đặc biệt là người dân khu tái định cư Bờ Lờ Triều Khúc, cùng chung tay ủng hộ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, đại diện lãnh đạo phường, trao quà tặng Tổ dân phố số 2.

Sự đồng hành của người dân đã góp phần giúp chương trình được tổ chức chu đáo. Tổ dân phố số 2 đã chuẩn bị 600 suất quà Trung thu dành tặng các cháu thiếu nhi.

Đặc biệt, chương trình dành sự quan tâm đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. 28 trường hợp đặc biệt được trao thêm một phần quà cùng 500.000 đồng tiền mặt/suất, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thiếu đi niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thanh Liệt, đã trao quà, động viên Tổ dân phố số 2 và các cháu thiếu nhi. Sự hiện diện và động viên của lãnh đạo phường góp phần tạo thêm không khí ấm áp, vui tươi cho chương trình Trung thu đầu tiên của tổ dân phố mới.

Phát biểu tại chương trình, ông Triệu Minh Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2 Triều Khúc, nhấn mạnh ý nghĩa của việc chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, đồng thời ghi nhận sự chung tay, đóng góp của các hộ gia đình, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm đã góp phần làm nên chương trình.

Từ những phần quà Trung thu, chương trình đã lan tỏa thông điệp về sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, việc dành những phần quà và hỗ trợ riêng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn cho thấy sự sẻ chia thiết thực, góp phần để mọi trẻ em đều có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Chương trình Trung thu năm 2026 của Tổ dân phố số 2 Triều Khúc không chỉ là hoạt động vui chơi, tặng quà cho thiếu nhi mà còn là một dấu ấn trong quá trình xây dựng đời sống cộng đồng tại khu dân cư mới. Từ sự chung tay của người dân, các tổ chức và cá nhân, những hoạt động giàu tính nhân văn như vậy sẽ tiếp tục góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình và văn minh.

Một số hình ảnh tại chương trình Trung thu của Tổ dân phố số 2 Triều Khúc: